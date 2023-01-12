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Ne karar aldırırlarsa aldırsınlar Türküz Doğruyuz Çalışkanız... Danıştay Üst Kurulu da Andımızın okutulmasını reddetti

Ne karar aldırırlarsa aldırsınlar Türküz Doğruyuz Çalışkanız... Türk Milleti unutmaz... Danıştay Üst Kurulu da Andımız'ın okutulmasını reddetti.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 11:55
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Danıştay üst kurulu Andımızın okutulmasını reddetti

Ne karar aldırırlarsa aldırsınlar Türküz Doğruyuz Çalışkanız... Danıştay Üst Kurulu da Andımızın okutulmasını reddetti
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İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk yaptığı açıklamada “Öğrenci Andı’nın kaldırılması ile talebiyle açılan bir davada Andımızın içeriğini ve okutulmasını savunan idarenin aradan birkaç sene geçtikten sonra bu kez Andımızın kaldırılması gerektiği yönünde görüş bildirmesi objektif/nesnel gerekçelerle açıklanamaz." ifadelerini kullandı.

Koncuk "Tetkik Hakimi Ayyüce Armağan’ın kabul edilmesi görüşü, üyeler Hasan Odabaşı ve Muhsin Yıldız’ın karşı oyuna rağmen, 11 üyenin kabul oyu ile, Danıştay İDDK’nın ANDIMIZ kararına, itirazım reddedildi. Anayasa Mahkemesine gideceğiz. Avukatım Uğur Tarhan’a teşekkürler.

Bu karar ile Andımız ile ilgili açtığım davalar ile, Danıştay süreci bitmiştir. Bundan sonra Anayasa Mahkemesine gitmekten başka çare kalmamıştır. Milletimiz adına yakından takipçisiyiz." dedi.

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EMİR KULU
12.01.2023 12:56
DANİTAY KİME DANİSTİNDA RED VERDİN,BU MİLLET SENİ UNUTMAZ.  
 
Gencosman
12.01.2023 12:53
Andımız kimlerin bir yerlerini kaşındırıyor.... Ülkeyi parçalayında rahat edin sizin başınıza ceberrut padişah geleki gaflet içinde olduğunuzu Anlayasınız türklükten utanan gitsin bu ülkeden...  
 
oğuz
12.01.2023 12:52
andımızı okumaktan vaz geçmeyeceğiz.çocuklarımıza torunlarımıza andımızı okutacağız.ne mutlu türküm diyene.  
 
TÜM YORUMLAR (22)
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