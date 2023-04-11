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Andımızı hedef alan imam AKP'den milletvekili adayı

AKP'nin milletvekili listelerinde Diyarbakır 2. sıradan aday gösterdiği Emekli İmam Mehmet Sait Yaz'ın cami içinde siyaset yaparak, "Andımız"ı hedef aldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 11:32
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Andımızı hedef alan Sait Yaz AKP'den milletvekili adayı

Andımızı hedef alan imam AKP'den milletvekili adayı
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14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine 33 gün kaldı. Geri sayım devam ederken partilerinde milletvekili adayları belli oldu.

AKP'nin Diyarbakır 2. sıradan aday gösterdiği Diyarbakır Ulu Cami Emekli İmamı Mehmet Sait Yaz'ın ortaya çıkan görüntülerinde camide siyaset yaptığı ve verdiği vaazlarda "Andımız"ı ve milliyetçiliği hedef aldığı görüldü.

Söz konusu videoda Yaz, "Benim bütün ibadetim, hayatım, ölümüm Allah'a armağan olsun. Varlığım Allah'a armağan olsun. Andımız bu. Varlığımızı imana adasak meramımıza ulaşacağız. Andımız'ı imana adasak kurtuluruz, milliyete adarsak darmadağın oluruz. Varlığımız ancak Allah'ın dinine armağan olur" ifadelerini kullanıyor.

ANDIMIZ NE ZAMAN KALDIRILDI?

AKP’nin 2013 yılında başlattığı “çözüm süreci” kapsamında, ilkokullarda okutulan Andımız kaldırılmıştı.

Andımızın kaldırılmasına ilişkin karar Danıştay’a taşınmış ve Danıştay 8. Dairesi, 2018 yılında “Andımız kaldırılamaz” demişti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu kararı itiraz etti. Bunun üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da 14 Mart 2021'de 8. Daire’nin kararını iptal etti ve Andımız'ı kaldırıldı.

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