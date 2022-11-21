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Danla Bilic'in Kubilay Aka'ya göndermeli paylaşımı: Hevesimi aldıklarımı...

Geçtiğimiz aylarda birliktelik yaşamaya başlayan Danla Bilic ve Kubikay Aka fikir ayrılıkları yüzeünden ayrıldı. Sosyal medya hesabından eski sevgilisine gönderme yapan Bilic, "Hayatınızda bitmiş her şeye yer açın ki daha dolusu gelsin" ifadesini kullandı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 13:10
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Danla Biliç, kısa süre önce ayrıldığı Kublay Aka'ya gönderme yaptı

Danla Bilic'in Kubilay Aka'ya göndermeli paylaşımı: Hevesimi aldıklarımı...
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Berkay’ın Kuruçeşme konserinde aşklarını itiraf eden oyuncu Kubilay Aka ile sosyal medya fenomeni Danla Bilic, konser alanına el ele giriş yapmıştı. Konser sonrası bir gece kulübünde eğlenen ikilinin ilişkileri magazin dünyasının gündemine bomba gibi düşmüştü.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic geçtiğimiz günlerde Doğu Demirkol'un sunduğu Alelade Show programına katıldı. Yayında sevgilisi Kubilay Aka ile evlilik konusu açılınca, net bir dille "Asla Kubilay ile evlenemem" sözleri sosyal medyada gündeme gelmişti.

"Yani orası eskilerle ve hevesini aldıklarınla doluysa yenisi gelmez" 

İkilinin ayrılıklarının ardından Danla Bilic, sosyal medya paylaşımlarına tam gaz devam ediyor. Sosyal medya fenomeninin son paylaşımı Kubilay Aka'ya gönderme olarak düşünüldü. Bilic, makyaj malzemelerini takipçilerine dağıttığını anlatırken "Niye yolluyorsun?" sorusu gelince, "Şuna çok inanıyorum Bir şeye yer açmazsan yenisi gelmez" sözleri ile takipçileri, Danla Bilic'in eski sevgilisine gönderme yaptığını düşündü.

Bir diğer videoda ise açıklamasına netlik kazandıran Danla Bilic, "Yani orası eskilerle ve hevesini aldıklarınla doluysa yenisi gelmez" sözlerini söyleyen Danla Bilic, "Bunu sadece makyaj malzemesi olarak düşünmeyin. Bu bahsettiğim ilişkilerde olabilir" dedi.

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