26 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Yalı Çapkını'nın Ferit'i ile kavga eden Kubilay Aka sessizliğini bozdu

Yalı Çapkını'nın Ferit'i ile kavga eden Kubilay Aka sessizliğini bozdu

Yalı Çapkını dizisinde arkadaşının sevgilisi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yakın olmasını kaldıramayan Kubilay Aka, Demir'in üstüne yürümüştü. Olaylı gece sonrası Kubilay Aka ilk kez sessizliğini bozdu.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 15:13
Takip Et

Kubilay Aka sessizliğini bozdu! Yalı Çapkını'nın Ferit'i ile kavga etmişti

Yalı Çapkını'nın Ferit'i ile kavga eden Kubilay Aka sessizliğini bozdu
+
Aa
-

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla yakın dost olan Kubilay Aka'nın, Mert Ramazan Demir'le kavga ettiği ortaya çıkmıştı. İddiaya göre Demir'in güzel oyuncuya hareketlerinden rahatsız olan Aka yakışıklı oyuncunun üstüne yürümüştü.

Kubilay Aka, Mert Ramazan Demir'le ilgili ilk kez sessizliğini tv100'de ekrana gelen "Magazin Hattı" programı için bozdu.

Kubilay Aka konuşmasında “Genel olarak hiçbir meslektaşım hakkında kamera önünde konuşmayı doğru bulmadım, bulmuyorum da… O yüzden bu konu hakkında çok da fazla konuşacak bir şey de yok zaten… Ufacık bir şey… Mekan çıkışında olan bir şey… Alkollü bir mekan… Öyle bir detaya girilmesine gerek olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim… Başka bir soru varsa onunla devam edelim” dedi.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
2
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
3
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
4
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
5
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
6
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
7
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿Yeni Malatyaspor açıkladı. Tahkim'e gidiyorlar
﻿Yeni Malatyaspor açıkladı. Tahkim'e gidiyorlar
﻿Yeni Malatyaspor açıkladı. Tahkim'e gidiyorlar
﻿İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Valisi Yerlikaya'dan düzensiz göçle mücadele açıklaması
﻿İstanbul Valisi Yerlikaya'dan düzensiz göçle mücadele açıklaması
﻿İstanbul Valisi Yerlikaya'dan düzensiz göçle mücadele açıklaması
﻿ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü akademik personel alacak
﻿ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü akademik personel alacak
﻿ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.