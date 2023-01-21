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Danla Biliç Kerem Bürsin'le aşk yaşıyor iddialarını yanıtladı

Kubilay Aka ile ilişkisini sonlandıran Danla Biliç, oyuncu Kerem Bürsin ile ilişkiye başladığı iddialarını, "Dünyanın en komik olayı " diye adlandırdı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 00:40
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Kerem Bürsinle birlikte olduğu iddia edilen Danla Biliçten açıklama

Danla Biliç Kerem Bürsin'le aşk yaşıyor iddialarını yanıtladı
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Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, aşk hayatı ile gündeme geliyor.

Son olarak oyuncu Kubilay Aka ile bir ilişkiye başlayan Biliç’ten kısa süre sonra ayrılık haberi geldi.

Armutlu’daki bir mekan çıkışında gazetecilere yakalanan Biliç, hakkında çıkan “Son ilişkisinden SMS ile ayrıldı” sorusuna gülerek karşılık verdi.

İddiaları yalanlamayan Biliç, “Neyle ayrılacaktım?” dedi.

"DÜNYANIN EN KOMİK OLAYI"

Kubilay Aka’nın ardından adı oyuncu Kerem Bürsin ile anılan Biliç, bu iddialara da kahkahayı patlattı.

Fenomen, Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddialarına “Dünyanın en komik olayı olabilir” şeklinde yanıt verdi.

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