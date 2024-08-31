Dans etti düştü sokak köpeğiyle uzanmaya devam etti

İzmir’de akşam saatlerinde meydana gelen bir olay, görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Kendi kendine dans etmeye başlayan bir kişi, ritmin etkisiyle dengesini kaybedip yere düştü. Ancak olayın asıl ilginç kısmı, bu düşüşten sonra yaşandı. Yere düşen şahıs, toparlanmak yerine bulunduğu yerde uzanmaya devam etti. O sırada yanına bir sokak köpeği geldi. Köpeğin yaklaşmasıyla birlikte kadın, köpekle birlikte yerde uzanarak anın tadını çıkarmaya başladı. İkilinin bu beklenmedik ve sevimli yakınlaşması, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.