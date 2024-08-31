Dans etti düştü sokak köpeğiyle uzanmaya devam etti

Kaynak: Haber Merkezi
Dans etti düştü sokak köpeğiyle uzanmaya devam etti

İzmir’de bir kişi, akşam saatlerinde kendi kendine dans ederken yere düştü. Düşen şahıs, sonrasında yanına gelen sokak köpeği ile birlikte yerde uzanmaya devam etti. Bu ilginç ve sevimli anlar, çevredekilerin dikkatini çekti.

İzmir’de akşam saatlerinde meydana gelen bir olay, görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Kendi kendine dans etmeye başlayan bir kişi, ritmin etkisiyle dengesini kaybedip yere düştü. Ancak olayın asıl ilginç kısmı, bu düşüşten sonra yaşandı. Yere düşen şahıs, toparlanmak yerine bulunduğu yerde uzanmaya devam etti. O sırada yanına bir sokak köpeği geldi. Köpeğin yaklaşmasıyla birlikte kadın, köpekle birlikte yerde uzanarak anın tadını çıkarmaya başladı. İkilinin bu beklenmedik ve sevimli yakınlaşması, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

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