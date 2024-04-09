Dans müzikleri yasaklanıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Dans müzikleri yasaklanıyor
Rusya'nın müttefiklerinden biri olan Çeçenistan'da lider Ramazan Kadirov'un verdiği talimatla dans müzikleri YASAKLANIYOR.

Batı etkisini düşürmek için çok hızlı ya da yavaş dans müziklerini yasaklama kararının ardından, ülkedeki şarkıcılara şarkıları yeni kurallara göre yazmaları için 1 Haziran'a kadar süre tanındı.

Rus haber ajansı TASS'a açıklamalar yapan Musa Dadayev, dans müziklerinin Çeçen zihniyetine ve ritim anlayışına uygun duruma getirilmesi için tüm müzik, vokal ve koreografi çalışmalarının dakikada 80-116 vuruşluk bir tempoya karşılık gelmesi gerektiğini belirtti.

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Dadayev, “Başka halklardan müzik kültürünü ödünç almak kabul edilemez. Çeçen halkının kültürel mirasını çocuklarımızın geleceğine taşımalıyız. Bu, Çeçenlerin ahlaki ve etik yaşam standartlarının tüm yelpazesini içeriyor.” ifadelerini kullandı.

Rus medyasında çıkan haberlere göre Dadayev, bölgedeki şarkıcılara kurallara uymayan müzikleri tekrar yazmaları için 1 Haziran'a kadar süre tanıdı.

SUÇ SAYILACAK

Yeni yasa çerçevesinde, dünya çapındaki eğlence kulüplerinde çalınan house, techno gibi modern dans müziklerinin çoğu suç sayılacak.

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