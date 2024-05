Konyaspor direkten döndü. Kayseri'deki büyük skandalı açıkladı

Bir tarafta 41 puanlı evsahibi takım Kayserispor, diğer tarafta ise 40 puanlı Konyaspor…

Biri et, diğeri can derdinde değil…

İkisi de can derdinde…

Bu maça çıkmadan önce Kayserispor son 5 maçta 5 puan toplamış, Konyaspor ise 7 puan toplayarak, az da olsa nefeslenmiş…

Kayserispor, son dönemde iç sahada istediği sonuçları alamıyor…

Bu bir gerçek…

Sarı-kırmızılı ekip, evinde oynadığı son 10 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilirken, geri kalan 9 maçta 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı…

İki takım arasındaki rekabette son dönemde Konyaspor’un üstünlüğü dikkat çekiyor…

Oynanan son 9 maçta Konyaspor’un 6 galibiyeti bulunurken, Kayserispor son 9 karşılaşmada hiç galibiyetle tanışamadı, 3 müsabakada ise taraflar yenişemedi…

Sezonun ilk yarısında Konya’da oynanan maçı Konyaspor 2-0 kazanmıştı…

Eğri oturup doğru konuşmak gerekirse, son haftaların form grafiği yükselen Konyaspor ile bu anlamda sorunlar yaşayan Kayserispor, karşılaşmaya 3 puan almak ve son haftaya lige tutunmuş bir takım olarak girmeyi hesapladılar…

İki takımın kafasında da “beraberlik” gibi bir sonuç yoktu…

Nitekim öyle de oldu ve bu 2-2’lik sonuçla Kayserispor rahat bir nefes aldı…

Başka bir deyişle de lige tutunan taraf oldu…

Konyaspor ise şansını son haftaya bıraktı.

Yeşil-Beyazlı ekibe gönül verenlerin, Omeroviç’ten bayrağı teslim aldıktan sonra, Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarında takımın temposuna, ayakta kalmasına, oyuncuların enerjisi ve sinerjisine hatırı sayılır bir katkı sunan Ali Çamdalı ve arkadaşlarından beklentileri var mıydı?

Elbette vardı ki, 2 bine yakın Konyaspor taraftarı Kayseri’ye adeta çıkarma yaptı…

Beklentilerinin karşılığını ya da istediklerini aldılar mı?

Kısmen de olsa aldılar.

*

Ali Çamdalı, Samsunspor maçındaki ilk 11’le Kayserispor karşısına çıktı…

Samsunspor maçının kadrosunu bozmadı…

Konyaspor bu maça, kalede Jakub Slowik, savunmada Uğurcan Yazgılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, öndeki ikili de Soner Dikmen ve Nzonzi, orta sahada ise Ndao, Oğulcan Ülgün ve Etemi ile çıkarken, rakip kaleye en yakın isim olarak Sokol Cikalleshi sorumluluk aldı…

Ali Çamdalı, Samsunspor maçında kadroya almadığı Romen Cicaldau ile Senagalli Junior Sambou’yu Kayseri’ye götürürken, Marlos Moreno’yu Konya’da bıraktı…

Yeşil-beyazlılar, 4-2-3-1 sistemi ile sahaya yayıldılar…

Ali Çamdalı’nın kenarlara verdiği önemi anlamamak için kör olmak lazım…

Omeroviç’in istediği oyunu oturtamamasında, kenarları göz ardı etmesinin önemi büyüktü…

Etemi ve Ndao gibi oyuncular, adam eksiltmede, son çizgiye inme konusunda hayli etkili isimlerken, Bosnalı Hocanın, bu oyuncuları zaman zaman kulübeye hapsetmesi, bir bakıma kendi gidişini de hızlandırdı.

*

İKİ TAKIM DA TEDİRGİN BAŞLADI

Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarında takımın dinamik, arzulu ve çok istekli görüntüsü dikkat çekiciydi…

Mental anlamda sıkıntı çeken takımlarda, ayakta kalmak kolay iş değil…

Özellikle de bedenler sahada, akıllar rakiplerin maçlarındayken…

Maç böyle bir baskı altında başladı…

Karşılaşmanın ilk 10 dakikasını Kayserispor önde basarak oynadı, Konyaspor ise kendi sahasından çıkmakta zorlandı…

Ne olduysa karşılaşmanın 14. Dakikasında oldu…

Boa Morte, Uğurcan’ı indirdi, hakem de doğal olarak serbest vuruş verdi…

Sonrasında Kayserispor cezaalanı karıştı…

Kayserili Nazon, adam paylaşımı sırasında Uğurcan’ı nakavt etti, VAR’ın uyarısıyla da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı…

Bu arada Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya inerek, Halil Umut Meler’e ikinci bir Faruk Koca olayı yaşatmadan güvenlik görevlileri tarafından tribüne çıkarıldı…

Olaylar yatıştıktan sonra maç kaldığı yerden başladı ve sahada 10 kişi kalan Kayserispor, özellikle orta sahada Mehdi Bourabia’nın etkili oyunu ve kendisine eşlik eden Mane, Boa Marte ve Cardosa ile Konyaspor kalesinde ciddi tehditler oluşturdu…

Karşılaşmanın ilk yarısında gol girişimleri vardı, ama gol yoktu…

Ancak, 33. Dakikada Cardoso’nun Konyaspor savunmasının arkasına bıraktığı topla buluşan Mane, kaleci Slowik’i avladı ve takımını 1-0 öne geçirdi…

Bu golde sonra oyunu biraz daha öne çeken Konyaspor 36’da istediğini aldı ve Ndao’nun asistinde Soner skoru 1-1’e getirdi…

İlk yarının uzatmalarında Mehdi’nin uzaklardan attığı şut, Kayserispor tribünlerini heyecanlandırsa da, takımlar soyunma odasına 1-1’le girdiler.

İKİNCİ YARI

Konyaspor teknik direktörü Ali Çamdalı, ikinci yarıya Ahmet Oğuz hamlesiyle başladı…

İkinci yarının 15’inde müthiş istekli, gol kovalayan bir Konyaspor’a karşın, oyunu kendi yarı alanında kabul eden bir Kayserispor izledik…

Konyaspor maçın başından ikinci yarının ilk 20 dakikasına kadar kanatları iyi kullandı…

Özellikle Ndao getirdiği toplarla Kayserispor savunmasının kimyasını bozdu…

Tabii ki Etemi de aynı şekilde…

Duran toplar da ise Guilherme, Kayserisporlu taraftarların yüreklerini ağızlara getirdi…

Konyaspor’un rakip kalede gol aradığı dakikalarda, evsahibi takımın kontraları oldukça tehlikeli oldu, ancak yeşil-beyazlı savunma oyuncuları buna izin vermedi…

Konyaspor teknik direktörü Ali Çamdalı, 68’de Oğulcan’ın kenara alırken, Prip’le hücum gücünü biraz daha güçlendirdi…

Nitekim 74’de Nzonzi’nin müthiş golüne 75’de Mehdi Bourabia’nın aldığı penaltıda topun başına geçen Mane skoru 2-2’ye getirdi…

Konyaspor’un sevinci sadece bir dakika sürdü…

Açıkçası, Konyaspor’un eski futbolcusu Mehdi Bourabi’nın kontrol etmekte zorlanan Konyasporlu oyuncular, bunun bedelini ağır ödediler…

Hem Konyaspor, hem de Kayserispor uzun süre unutamayacakları bir maçı geride bıraktılar…

Özellikle Konyaspor’un Sonerle iki topu direkten dönerken, bir golü de VAR’dan döndü…

Konyaspor bu beraberlikle puanını 41’e yükseltirken, Kayserispor ise 42 puanla ligde kalmayı başardı.