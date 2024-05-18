Pendikspor'u ancak 26-0 kurtarır!

Süper Lig'in 37. haftasında Ankaragücü, evinde Pendikspor'u ağırladı.

Bu mücadele küme hattını yakından ilgilendiyordu.

Pendikspor, mağlup olduğu durumda küme düşecek ve Süper Lig'e veda edecekti.

Ankaragücü için de durum aynı şekilde.

6 değerinde bir maç başladı Ankara Eryaman Stadyumu'nda.

Ankaragücü 4 maçtır kazanamadı. Pendikspor ise üst üste aldığı 2 galibiyetle umutlarını yeşertti.

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren iki takımın maçı oldukça yüksek tempolu başladı.

İki takım da varını yoğunu üç puan almak için harcadı.

Ankaragücü henüz 2. dakikada tehlikeli bir pozisyona girdi. Ali Sowe topu alıp ceza sahasına sokuldu ancak kaleci Erdem kalesini terk ederek topu uzaklaştırdı.

34. dakikada ise Pendikspor tehlikeli geldi. Sequira'nın uzaklardan çektiği şut, sağ direk dibinden auta gitti.

İlk yarıda gol dışında her türlü pozisyon yaşandı.

Ankaragücü ve Pendikspor, karşılıklı ataklarla gol aradı.

Top iki kaleye de gitti geldi.

İlk 45 dakikada Ankaragücü, yüzde 52'ye yüzde 48'lik oyun üstünlüğü sağladı Pendikspor karşısında.

Böylece ilk yarı, 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya Emre Belözoğlu hamlelerle başladı.

Efkan Bekiroğlu ve Garry Rodrigues oyundan çıkarken, oyuna Chatzigiovanis ve Flips dahil oldu.

İkinci devre ilk yarı olduğu gibi tempolu devam etti.

Karşılıklı ataklar çıktı ancak gol sesi çıkmadı.

67. dakikada Ankaragücü inanılmaz bir pozisyon kaçırdı. Ali Sowe ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak kaleci Erdem topu çıkarmayı başardı.

Son bölümler alev alırken Ankaragücü 74. dakikada Bassogog ile golü buldu ancak ağlara giden top ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Bu pozisyonda Pendikspor taraftarı kendinden geçti adeta.

Pendikspor, 90+3'te inanılmaz bir pozisyondan yararlanamadı. Erencan kaleci ile karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti.

Kaleciyi geçen topu Radakovic çizgide çıkardı ve hayati bir müdahale yaptı.

PENDİKSPOR GİTTİ GİDİYOR

Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Pendikspor ligden düştü diyebiliriz.

Ligin kalan son maçında 26 gol atamazsa ligden düşecek.

Bu da imkansız bir durum.

Yani Pendikspor da ligden gitti gidiyor!