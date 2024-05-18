Küçük çocuğun kendisiyle ilgilenen hemşireye verdiği hediye gülümsetti

Bolu'da, tedavi için hastaneye giden 7 yaşındaki Muhammed Orhan Nadul, duygusal bir an yaşattı. Muhammed, kendisiyle yakından ilgilenen hemşireye, hastane bahçesinde kozalaklardan yapılmış bir kalp simgesi hediye etti.

Muhammed, idrar yanması şikayetiyle Bolu İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne annesiyle birlikte geldi. Hastanede triyaj alanına giden Muhammed, burada ebe Nuray Bakır ile tanıştı. Ebe Bakır, çocuğun şikayetlerini dinledi ve gerekli tahlilleri yaptı.

Muhammed, tahlil sonuçlarını beklerken hastane bahçesinden kozalak topladı. Topladığı kozalaklarla ebe Nuray Bakır için kalp simgesi yaparak üzerine çiçekler kondurdu. Ardından, elinden tuttuğu ebe Bakır'ın gözlerini kapattırdı ve yaptığı kalbi gösterdi. Bu duygusal an, hemşire Nuray Bakır'ı derinden etkiledi ve Muhammed'in sevgi dolu jesti hastane personeli tarafından da takdirle karşılandı.