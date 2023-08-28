Daron Acemoğlu’dan Kılıçdaroğlu’na: Bu kadar seçim kaybeden bir liderinin başta kaldığı başka ülke bilmiyorum

Seçim döneminde Kılıçdaroğlu'nun kadrosundaki güçlü isimlerden Daron Acemoğlu "Bu kadar seçim kaybeden bir liderinin başta kaldığı başka ülke bilmiyorum" sözleri ile CHP liderini eleştirdi.

Daron Acemoğlu’dan Kılıçdaroğlu’na: Bu kadar seçim kaybeden bir liderinin başta kaldığı başka ülke bilmiyorum

14-28 Mayıs’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri, özellikle ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminin Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18'e 47,82'le Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı kazanmasıyla sonuçlanınca muhalefet kanadında sert eleştirilere neden oldu.

Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti CHP'de değişim seslerini yükseltse de genel başkanlık koltuğunda olası değişim, kurultaya kaldı.

"BU KADAR SEÇİM KAYBEDEN BAŞKANIN BAŞTA KALDIĞI BAŞKA BİR ÜLKE BİLMİYORUM"

Seçim sonrasında yaşananlara dair bir açıklamada Kılıçdaroğlu'nun kadrosundaki güçlü isimlerden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Prof. Dr. Daron Acemoğlu'ndan geldi.

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2010’da 61 yaşındayken CHP'nin genel başkanlığına gelen Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Acemoğlu, “Ben, bu kadar seçim kaybeden bir ana muhalefet partisi genel başkanının parti başında kaldığı başka bir ülke bilmiyorum” dedi.

"UZUN SÜRELİ İKTİDAR EKONOMİ VE DEMOKRASİYİ KÖTÜ ETKİLER"

T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Acemoğlu, “Erdoğan’ın kişisel özelliklerini bir yana koysanız da dünyanın her tarafında, herhangi bir lider bir ülkede 10-15 sene iktidarda kaldığı vakit bunun olumsuz etkilerini görüyoruz” diyerek bunun ‘ekonomi ve demokrasi üzerinde kötü etkisi olduğunu’ anlattı.

"11 Mİ OLDU, 12 Mİ OLDU KAYBEDİLEN"

Kaybetmesine rağmen istifa etmeyen Kılıçdaroğlu'nun da bu ‘model’e girip girmediğine dair bir soruyu yanıtlayan Acemoğlu şöyle konuştu:

Kesinlikle. Bunun nedenlerinden birincisi Türkiye’de her şeyin çok hiyerarşik olması. Başa çıkan o hiyerarşiyi kullanıyor. İkincisi seçim kanunu, parti kanunu başa geçenin delegeler üzerinde çok fazla etkisi olmasını sağlıyor.

Bu ikisini bir araya koydunuz mu; gücü elinde toplama güdüsü, yüksek hiyerarşiden dolayı ve kanunlar da buna izin veriyor.

Ben, bu kadar seçim kaybeden bir ana muhalefet partisi genel başkanın parti başında kaldığı başka bir ülke bilmiyorum. 11 mi oldu, 12 mi oldu kaybedilen seçim sayısı? Varsa bilen, buna bir örnek versin.

Kılıçdaroğlu’nun eleştirilmesine neden olan kaybettiği o seçimler:

Kılıçdaroğlu, partisinin genel başkanıyken beş genel seçim, iki referandum, üç de cumhurbaşkanlığı seçimi kaybetti. Girdiği iki yerel seçimde partisi belediyelerin çoğunluğunu alamazken, CHP’nin 2019’da büyükşehirlerdeki başarısı zafer olarak görülüyor.

CHP lideri olarak 13 yılda hiç seçim kazanamayan Kılıçdaroğlu, 2009’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yarıştığı AKP’li Kadir Topbaş’a da yenilmişti.

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