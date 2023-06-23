Daron Acemoğlu’ndan ‘faiz’ yorumu: Rasyonel politikalara dönme hedefinin pek ciddi olmadığını görüyoruz

Merkez Bankası, 27 aydan sonra ilk kez faiz artırdı ve politika faizi yüzde 8,5’ten yüzde 15’e çıkarıldı. Merkez Bankası’nın kararını değerlendiren ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, “Birçok insanın da şüphe ettiği gibi rasyonel politikalara dönme hedefinin pek ciddi olmadığını görüyoruz” dedi.

Daron Acemoğlu’ndan ‘faiz’ yorumu: Rasyonel politikalara dönme hedefinin pek ciddi olmadığını görüyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 27 aydan sonra ilk kez faiz artırdı, politika faizi yüzde 8,5’ten yüzde 15’e çıkarıldı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Merkez Bankası’nın kararını değerlendirdi.

Acemoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Birçok insanın da şüphe ettiği gibi rasyonel politikalara dönme hedefinin pek ciddi olmadığını görüyoruz” dedi.

Acemoğlu, paylaşımında şu ifadeler yer verdi:

"Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı faiz gerçekten hayal kırıcı. Birçok insanın da şüphe ettiği gibi rasyonel politikalara dönme hedefinin pek ciddi olmadığını görüyoruz. Niye?

Birincisi, piyasalara bu kadar umut verdikten sonra onların beklediğinin çok altında bir faiz açıklaması ekonomik politik gücün hala cumhurbaşkanı ve çevresindeki insanlar elinde olduğunu ve seçim ekonomisine erkenden geçiş olacağını gösteriyor.

“15 PUANLIK ARTIŞ MANTIKLI OLMAZDI”

İkincisi, yeni bir faiz politikası olup olmadığı belli değil. Tabii ki birden 15 puanlık bir artış mantıklı olmazdı. Ama buradan nereye gideceği hakkında büyük belirsizlik var ve bu karardan sonra yatırımcıların güvenine ne olacağından emin değilim.

“KISA VADEDE KAZANMAK İÇİN...”

Üçüncüsü ve bence en kötüsü, faiz konusunda bu kadar cesaretsiz davranan bir teknokrat grubu çok daha zor olan yapısal problemlerle nasıl uğraşacak?

Bunların hepsini bir araya koyarsak şu ana kadar söylenen rasyonel politikalara dönüş söyleminin biraz daha vitrinler için ve kısa vadede zaman kazanmak için yapıldığı konusunda olan görüşler kuvvetleniyor."

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