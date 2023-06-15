Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı danışmanların isimleri sızdı. Suçları genel başkanı yanlış yönlendirmek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevlerine 14 Haziran 2023 tarihi itibarıyla son verildi.

CHP'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile sonlandırılmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi adına yaptıkları çalışmalar için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Görevine son verilen danışmanlardan isimleri sızanlar ise şu şekilde:

Erdoğan Toprak

Erdoğan Toprak, Türk iş insanı ve siyasetçi. TBMM 20., 21., 24., 25., 26., 27.ve 28. Dönem İstanbul Milletvekilidir. 25 Aralık 2010 tarihinde CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı

Tuncay Özkan

Ahmet Tuncay Özkan, Türk gazeteci, yazar, televizyoncu, siyasetçi

Hacer Foggo

Türk askerine çocuk katili diyen, Atatürkçüleri faşist ilan eden ve FETÖ medyasına da destek çıkan Hacer Foggo.

Nuşirevan Elçi

PKK ile yürütülen açılım sürecine ve FETÖ'nün Ergenekon/Balyoz kumpaslarına verdiği destekle hatırlanan Nuşirevan Elçi

Daron Acemoğlu

2019 yılında yayınladığı Dar Koridor adlı kitabında Mustafa Kemal Atatürk'e eleştirilerde bulunması kamuoyunun gündemine oturmuştu. Acemoğlu kitabında, Atatürk'ün devrimlerini ve dönemin CHP'sini despot olarak nitelendirdi

Jeremy Rifkin

Eski Almanya başbakanı Angela Merkel’in danışmanlığını yapan Jeremy Rifkin Kıçıldaroğlu’nun danışmanı olduğu duyurulmuştu.

Hakan Kara

Türkiye Merkez Bankası'nda çalıştı ve başekonomist olarak görev yaptı.

Ufuk Akçiğit

2019 yılından itibaren Chicago Üniversitesi Kenneth C. Griffin Ekonomi Bölümü'nde Arnold C. Harberger Ekonomi Profesörüdür.

Recep Beşenk

Kılıçdaroğlu’nun Proje ve Yatırımlardan Sorumlu Başdanışmanı olarak görev yapıyordu.

Cevdet Nasıranlı

AKP'de uzun yıllar siyaset yapan, 2019 yerel seçimlerinde AKP Kayapınar Belediye Başkan Adayı olan Avukat Cevdet Nasıranlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun rozet taktığı törenle Ocak 2022 sonunda CHP saflarına geçmişti.

Alaattin Aldemir

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı

Veli Özdemir

Recep Cengiz

Orhan Sarıbal

Ramazan Çoban

Rasim Bölücek