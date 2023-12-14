Darüşşafaka'dan ayrıldı Anadolu Efes'e katıldı

Kaynak: AA
Darüşşafaka'dan ayrıldı Anadolu Efes'e katıldı
Darüşşafaka Lassa'dan ayrılan Rıdvan Öncel, Anadolu Efes ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

ING Basketbol Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'nda ayrılan Rıdvan Öncel ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon sonuna kadar kiralık olarak formamızı giyecek. Hoş Geldin Rıdvan!" denildi.

26 yaşındaki oyun kurucu, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 11 maçta 9 sayı, 3,3 ribaunt ve 2,7 asist ortalamalarıyla oynadı.

Öncel, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 5 müsabakada ise 5,4 sayı, 3,4 asist ve 1,4 ribauntluk performans sergiledi.

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