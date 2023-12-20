Datça'da Yunan unsurlarınca geri itilen 61 kaçak kurtarıldı

Kaynak: İHA
Datça'da Yunan unsurlarınca geri itilen 61 kaçak kurtarıldı
Muğla’nın Datça ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 61 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında iki ayrı düzensiz göçmen olayında can salları içerisinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek açık denizde ölüme terk edilen düzensiz göçmenler tespit edildi.

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KAÇAKLAR, GERİ GÖNDERME MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Bölgeye Türk Sahil Güvenlik kurtarma ekibi sevk edildi. İki can salı içinde toplam 61 kaçak kurtarıldı. İki ayrı olayda kurtarılan 61 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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