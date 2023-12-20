Kırıkkale’de IŞİD operasyonu: 1 kişi yakalandı

Terör örgütü IŞİD’e karşı yapılan operasyonda, hakkında arama kararı olan Irak uyruklu bir şahıs yakalandı ve gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, terör örgütü IŞİD üyesi olduğu anlaşılan Iraklı K.A.F.’nin bulunduğu eve operasyon gerçekleştirildi. Polis ekipleri evde arama yaptı.

Terörle mücadele şubesi tarafından gözaltına alınan Iraklı IŞİD üyesi K.A.F.’nin hakkında arama kararı olduğu öğrenildi.

Emniyette yapılan işlemlerinin ardından terörist, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi.