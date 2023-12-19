Tekstil sektöründe ölenlerin yüzde 14’ü yabancı uyruklu işçi

İSİG Meclisi raporuna göre, tekstil sektöründe son 10 yılda en az 364 işçi çalışırken yaşamını yitirdi.

İSİG Meclisi raporuna göre, 2013 yılında 37 işçi, 2014 yılında 35 işçi, 2015 yılında 12 işçi, 2016 yılında 44 işçi, 2017 yılında 27 işçi, 2018 yılında 28 işçi, 2019 yılında 35 işçi, 2020 yılında 54 işçi, 2021 yılında 33 işçi, 2022 yılında 32 işçi ve 2023 yılının ilk on bir ayında 27 işçi olmak üzere; 2013 yılından bugüne “en az” 364 tekstil işçisi “iş cinayetleri”nde hayatını kaybetti.

İŞ CİNAYETLERİNİN NEDENLERE GÖRE DAĞILIMI

Trafik, Servis Kazası nedeniyle 86 işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 55 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 48 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 38 işçi; Covid-19 nedeniyle 31 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 16 işçi; Silikozis nedeniyle 15 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 15 işçi; Şiddet nedeniyle 14 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 10 işçi; İntihar nedeniyle 9 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 8 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 7 işçi; diğer nedenlerden dolayı 12 işçi hayatını kaybetti.

TEKSTİL İŞKOLUNDA İŞ CİNAYETLERİNİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

14 yaş ve altı 5 çocuk işçi,

15-17 yaş arası 11 çocuk/genç işçi,

18-29 yaş arası 76 işçi,

30-49 yaş arası 199 işçi,

50-64 yaş arası 53 işçi,

65 yaş ve üstü 3 işçi,

Yaşını bilmediğimiz 37 işçi hayatını kaybetti…

SIĞINMACI İŞÇİLERİN GELDİKLERİ ÜLKELER

36 Suriyeli sığınmacı, 3 Özbek, 3 Türkmen, 2 Afgan, 2 Gürcü, 1 Iraklı, 1 İranlı ve 1 Nijeryalı göçmen işçi hayatını kaybetti.

Tekstil işkolunda göçmen işçi ölüm oranı yüzde 13,5 ile tüm işkolları baz alındığında Türkiye ortalamasının 2-3 katıdır. Özellikle sektörde yoğun bir biçimde Suriyeli işçi çalışmakta.