Datça’da Yunanistan’ın ittiği 24 göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından Türk kara sularına bırakılan 24 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

KAYNAK: AA
Datça’da Yunanistan’ın ittiği 24 göçmen kurtarıldı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; göçmenleri taşıyan lastik botun organizatörü olduğu öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarını aldı. Bölgeye hemen bir Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekipler, lastik bottaki 24 düzensiz göçmenin Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itildiğini tespit etti.

Göçmenler karaya çıkarıldı

Ekipler, lastik bottaki göçmenleri kurtararak karaya çıkardı. Göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Lastik botun organizatörü olduğu iddia edilen bir şüpheli ise gözaltına alındı.

Göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi

Kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Şenol Güneş'ten şiddet açıklaması: Kim yaparsa yapsın doğru değil Spor
Şenol Güneş'ten şiddet açıklaması: Kim yaparsa yapsın doğru değil
Kluivert'ten Cluj galibiyeti sonrası açıklamalar: 10 kişi yapmak gurur veriyor Spor
Kluivert'ten Cluj galibiyeti sonrası açıklamalar: 10 kişi yapmak gurur veriyor
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Kışlada cep telefonu kararı Yaşam
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Kışlada cep telefonu kararı
Rumların gözü hep KKTC topraklarında - Züleyha KARAMAN Konuk Kalem
Rumların gözü hep KKTC topraklarında - Züleyha KARAMAN
OSMANİYE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Resmi İlanlar
OSMANİYE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ
Atatürk’e layık Belediye Başkanı; Alper Taşdelen Yazarlar
Atatürk’e layık Belediye Başkanı; Alper Taşdelen
“Bu dünya için kayıptır, öbür dünya için kazanç” Yazarlar
“Bu dünya için kayıptır, öbür dünya için kazanç”