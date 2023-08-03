Datça’da Yunanistan’ın ittiği 24 göçmen kurtarıldı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; göçmenleri taşıyan lastik botun organizatörü olduğu öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarını aldı. Bölgeye hemen bir Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekipler, lastik bottaki 24 düzensiz göçmenin Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itildiğini tespit etti.

Göçmenler karaya çıkarıldı

Ekipler, lastik bottaki göçmenleri kurtararak karaya çıkardı. Göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Lastik botun organizatörü olduğu iddia edilen bir şüpheli ise gözaltına alındı.

Göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi

Kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.