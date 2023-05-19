Daum yoğun bakıma alındı! Durumu kritik

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum yoğun bakımda.

Daum yoğun bakıma alındı! Durumu kritik

RTL'nin aktardığı habere göre Alman teknik direktör Christoph Daum yoğun bakıma kaldırıldı.

Kanser tedavisi gören deneyimli teknik adamın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonlukları yaşayan 69 yaşındaki teknik direktör New York'ta bir hastanede yoğun bakıma alındı.

Daum daha önce akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu.

Ünlü teknik adamın Almanya'ya ne zaman geri dönebileceğinin belirsiz olduğu açıklandı.

Tecrübeli çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe'ye ziyarette bulunmuştu.

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