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Merve Taşkın'ın müstehcen pozları başına bela oldu. Dava öncesi sitem etti

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın daha önce yaptığı bakirelik itirafıyla tepki çekmişti. Müstehcen pozlarıyla adından söz ettiren fenomen, Onlyfans kullandığı ve paylaşımları müstehcen bulunduğu için hakkında dava açıldığını söyledi. Dava öncesi paylaşımlarda sitem eden Merve Taşkın 'fuhuş' yorumuna ise kızdı.

Galeri Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 11:10
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Merve Taşkın'ın müstehcen pozları başına bela oldu. Dava öncesi sitem etti

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Merve Taşkın'ın müstehcen pozları başına bela oldu. Dava öncesi sitem etti

Amsterdam'da seks müzesinde verdiği erotik pozlarla ve bakirelik itirafıyla çok konuşulan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın müstehcen pozları yüzünden şikayet edildi.

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Merve Taşkın'ın müstehcen pozları başına bela oldu. Dava öncesi sitem etti

Merve Taşkın, Onlyfans kullandığı için ve paylaştığı fotoğraflardan dolayı 'müstehcenlik' suçundan hakkında dava açıldığını açıkladı.

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Merve Taşkın'ın müstehcen pozları başına bela oldu. Dava öncesi sitem etti

Merve Taşkın paylaşımında '12 Ocak günü mahkemem var. “ONLYFANS” kullandığım ve instagram hesabımda paylaştığım normal fotoğraflardan dolayı müstehcenlik suçu adı altında mahkeme kararı alındı. Tepki gösterenler tebrikler, amacınıza ulaştınız' dedi.

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Merve Taşkın'ın müstehcen pozları başına bela oldu. Dava öncesi sitem etti

Fenomen Merve Taşkın'ın sözlerine binlerce yanıt geldi. Bir kişi de 'fuhuş' göndermesi yaptı.

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Merve Taşkın'ın müstehcen pozları başına bela oldu. Dava öncesi sitem etti

Merve Taşkın bu yoruma kızarak 'Kaç yaşınıza gelmişsiniz fuhuş kelimesinin anlamını öğrenememişsiniz. Ben müstehcen bulunan içeriklerden yargılanıyorum' dedi.

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Merve Taşkın'ın müstehcen pozları başına bela oldu. Dava öncesi sitem etti

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Merve Taşkın'ın müstehcen pozları başına bela oldu. Dava öncesi sitem etti

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Merve Taşkın'ın müstehcen pozları başına bela oldu. Dava öncesi sitem etti

10/27
Merve Taşkın'ın müstehcen pozları başına bela oldu. Dava öncesi sitem etti

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Merve Taşkın'ın müstehcen pozları başına bela oldu. Dava öncesi sitem etti

12/27
Merve Taşkın'ın müstehcen pozları başına bela oldu. Dava öncesi sitem etti

13/27
Merve Taşkın'ın müstehcen pozları başına bela oldu. Dava öncesi sitem etti

14/27
Merve Taşkın'ın müstehcen pozları başına bela oldu. Dava öncesi sitem etti

15/27
Merve Taşkın'ın müstehcen pozları başına bela oldu. Dava öncesi sitem etti

16/27
Merve Taşkın'ın müstehcen pozları başına bela oldu. Dava öncesi sitem etti

17/27
Merve Taşkın'ın müstehcen pozları başına bela oldu. Dava öncesi sitem etti

18/27
Merve Taşkın'ın müstehcen pozları başına bela oldu. Dava öncesi sitem etti

19/27
Merve Taşkın'ın müstehcen pozları başına bela oldu. Dava öncesi sitem etti

20/27
Merve Taşkın'ın müstehcen pozları başına bela oldu. Dava öncesi sitem etti

21/27
Merve Taşkın'ın müstehcen pozları başına bela oldu. Dava öncesi sitem etti

22/27
Merve Taşkın'ın müstehcen pozları başına bela oldu. Dava öncesi sitem etti

23/27
Merve Taşkın'ın müstehcen pozları başına bela oldu. Dava öncesi sitem etti

24/27
Merve Taşkın'ın müstehcen pozları başına bela oldu. Dava öncesi sitem etti

25/27
Merve Taşkın'ın müstehcen pozları başına bela oldu. Dava öncesi sitem etti

26/27
Merve Taşkın'ın müstehcen pozları başına bela oldu. Dava öncesi sitem etti

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Merve Taşkın'ın müstehcen pozları başına bela oldu. Dava öncesi sitem etti

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