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Beckham çiftinden milyonluk malikaneye 'açık hava tuvaleti'

David ve Victoria Beckham çift milyonlarca sterlin değerindeki malikanelerine yaptıkları ilginç bir 'açık hava tuvaleti' eklemesiyle gündem oldu.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 15:45
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David ve Victoria Beckham çifti milyonluk malikaneye 'açık hava tuvaleti' ekledi 

Beckham çiftinden milyonluk malikaneye 'açık hava tuvaleti'
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Geçtiğimiz aylarda 23'üncü evlilik yıl dönümlerini kutlayan David Beckham-Victoria Beckham çifti ilginç bir haberle basında gündem oldu. 

31 MİLYON STERLİN'LİK MALİKANE

İngiliz tasarımcı eşi Victoria Beckham ile efsanevi futbolcu David Beckham, Londra’daki 31 milyon Sterlin’lik malikanelerinde en çok küvette televizyon izlemeyi sevdiklerini açıklamıştı.

AÇIK TUVALET YAPTIRDILAR

David ve Victoria Beckham'ın Cotswold bölgesinde bulunan diğer malikanelerine, parti misafirleri için 'açık hava tuvaletleri' yaptırdıkları bildirildi.

KONUKLARIN GİDİP GELMESİ ZOR OLUYORDU

The Sun'ın haberine göre; çift, Oxfordshire'daki çiftlik evlerinin arazisinde bulunan ahşap müştemilatın yanına açık hava tesisi inşa etti. 47 yaşındaki eski futbolcu ve 48 yaşındaki moda tasarımcısının, gösterişli partileri sırasında konuklarının tuvalete gitmek için ana malikaneye geri dönmek zorunda kalmalarını önlemek istemeleri adına bu kararı aldığı aktarıldı.

Ünlü çifte yakın bir kaynak, şu ifadeleri kullandı: "David ve Victoria göl kenarında parti vermeyi seviyorlar ama tuvaleti kullanmak için sürekli eve gidip gelmek yorucu olmaya başladı."

DEĞERİ ARTTI

Brooklyn (23), Romeo (20), Cruz (17) ve Harper (11) isimlerini verdikleri dört çocukları olan David ve Victoria, çiftlik evini 2017 yılında 6 milyon sterline satın almıştı. Ancak malikanenin şu anda 12 milyon sterlin değerinde olduğu düşünülüyor. Beckham'lar, evlerine sauna, jakuzi, futbol sahası, spor salonu ve yüzme havuzu gibi eklemeler yaptırdı.

YENİ BİR EV VE ARAZİ ARIYORLAR

Ancak çiftin, yakındaki ünlülerin uğrak yeri Soho Farmhouse'dan gelen trafik gürültüsünden rahatsız olduktan sonra, Cotswolds malikanelerinden vazgeçmeyi planladıkları da iddia edildi. İkilinin Great Tew köyü yakınlarında başka bir mülk ya da arazi aradıkları söyleniyor.


 

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