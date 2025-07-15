Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe ve Türk takımlarının rakipleri...

CEV Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu. Fenerbahçe ve VakıfBank'ın birinci torbadan girdiği kura çekiminde Eczacıbaşı ile Zeren ikinci torbada yer aldı.
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Yapılan kura çekiminde Türk takımları şu ekiplerle eşleşti;
A Grubu: VakıfBank, Scandicci (İtalya), Alba Blaj (Almanya), elemelerden gelecek takım.
B Grubu: Fenerbahçe, Lodz (Polonya), Novara (İtalya), elemelerden gelecek takım.
C Grubu: Milano (İtalya), Eczacıbaşı, Zeleznicar (Sırbistan), elemelerden gelecek takım.
D Grubu: Conegliano (İtalya), Zeren, LKS Lodz (Polonya), Dresdner (Almanya).
E Grubu: Rzeszow (Polonya), Schwerin (Almanya), Paris (Fransa), elemelerden gelecek takım.
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