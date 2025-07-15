Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe ve Türk takımlarının rakipleri...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe ve Türk takımlarının rakipleri...

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu. Bu sezon ilk defa 4 takım ile katılacağımız turnuvada, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, VakıfBank ve Zeren, ülkemizi temsil edecek.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu. Fenerbahçe ve VakıfBank'ın birinci torbadan girdiği kura çekiminde Eczacıbaşı ile Zeren ikinci torbada yer aldı.

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Yapılan kura çekiminde Türk takımları şu ekiplerle eşleşti;

A Grubu: VakıfBank, Scandicci (İtalya), Alba Blaj (Almanya), elemelerden gelecek takım.

B Grubu: Fenerbahçe, Lodz (Polonya), Novara (İtalya), elemelerden gelecek takım.

C Grubu: Milano (İtalya), Eczacıbaşı, Zeleznicar (Sırbistan), elemelerden gelecek takım.

D Grubu: Conegliano (İtalya), Zeren, LKS Lodz (Polonya), Dresdner (Almanya).

E Grubu: Rzeszow (Polonya), Schwerin (Almanya), Paris (Fransa), elemelerden gelecek takım.

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