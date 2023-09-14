Davutoğlu seçimin ikinci turundan hemen önce Kılıçdaroğlu’yla yaptığı görüşmeyi açıkladı

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Fatih Portakal’a konuk olduğu programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, ikinci tur öncesi Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Davutoğlu seçimin ikinci turundan hemen önce Kılıçdaroğlu’yla yaptığı görüşmeyi açıkladı

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Altılı masada yer alarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gazeteci Fatih Portakal’a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

davutoglukeps.jpg“KILIÇDAROĞLU BENİ TEKRAR ARADI”

Seçim sürecine ilişkin değerlendirmeler yapan Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki protokole dair de konuştu.

Ümit Özdağ’ın protokol açıklamasından 2 saat sonra Kılıçdaroğlu’nu aradığını söyleyen Davutoğlu, “Mülakat basına düştüğü anda Sayın Kılıçdaroğlu’nu aradım. Bu işin gerçeği nedir Sayın Kılıçdaroğlu diye sordum. Önce böyle bir şey yok, Özdağ doğru söylemiyor dedi. Ama akşam bir tv kanalında yapılan açıklamalardan sonra Kılıçdaroğlu beni tekrar aradı böyle bir durum varmış dedi” ifadelerini kullandı.

“BİR SİYASİ LİDERE O KELİMEYİ KULLANMAK İSTEMEM”

Fatih Portakal’ın “Sizlere de yalan söylemiş, topluma da yalan söylemiş” çıkışına ise, Davutoğlu, “Bir siyasi lidere o kelimeyi kullanmak istemem ama bu yaşanmış bir tecrübedir. Bu Kılıçdaroğlu’nun geçmişte yaptığı olumlu işleri yok saymamıza sebep olmaz. İnsanoğlu hata yapabilir” şeklinde cevap verdi.

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