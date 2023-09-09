Fatih Portakal Merkez Bankası’nın sessiz sedasız yaptığı işi açığa çıkardı

Türkiye ekonomisi her gün daha kötüye giderken gazeteci Fatih Portakal, Merkez Bankası’nın bastırdığı “Kokusu üzerinde” yeni paraları paylaştı.

Fatih Portakal Merkez Bankası’nın sessiz sedasız yaptığı işi açığa çıkardı

Türk lirası döviz karşısında tarihi değer kaybı yaşamaya devam ederken, Merkez Bankası’nın ise Darphane’ye sessiz sedasız yeni para bastırdığı ortaya çıktı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fatih Portakal, bankamatikten çektiği paraların fotoğrafını yayınlarken, mürekkebin kokusunun halen paranın üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Gazeteci Fatih Portakal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Para basmaya devam. Mürekkebin kokusu üzerinde…”

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PARA BASMA REKORU

Merkez Bankası 2022 Faaliyet Raporu'na göre, 2022 yılına girildiğinde piyasada 2 milyar 855 milyon adet banknot bulunuyordu. 200, 100, 50, 20,10 ve 5 TL'lik kupürlerden oluşan bu banknotların sayısı yılın sonuna gelindiğinde 3 milyar 540 milyona yükseldi.

Merkez Bankası bir yıl içerisinde tam 685 milyon adet yeni banknotu basıp piyasaya sürdü. Banknot matbaası geçen yıl neredeyse tüm mesaisini 200 TL basımına harcadı. Basılan 685 milyon adet yeni banknotun 493 milyonu 200 TL, 72 milyonu 100 TL olmak üzere 565 milyonu büyük banknottan oluştu.

50, 20,10 ve 5 TL'lik banknotlardan ise sadece 120 milyon adet basıldı. Son bir yılda piyasadaki 200 ve 100 TL'lik banknotların miktar olarak payı yüzde 55'ten 61'e; değer olarak payı da yüzde 40.3'ten yüzde 56.6'ya fırladı.

MERKEZ BANKASI FAZLA PARA BASARSA NE OLUR?

Merkez Bankasının olası bir fazla yani karşılıksız para basması durumu ekonomi için hiç de iyiye işaret olmaz.

Örneğin; 100 liralık rezervimiz varken 200 liralık para basar ve bunu sürdürürsek yapacağımız tek şey halkı fakirleştirerek ekonomiyi zayıflatmak olur.

Bu da tarihte pek çok örnekte gördüğümüz gibi yeni bir 'hiperenflasyon' ortaya çıkarır.

1923 Almanya hiperenflasyonu tarihteki en bilinen örneklerdendir. Savaş borçlarını ödemek için karşılıksız para basan Almanya'da günlük enflasyon %23'ü bulmuştu.

Ülke para birimi günlük yaklaşık %23 değer kaybı yaşıyor ve ürünler aynı oranda zamlanıyordu. Vatandaşın cebindeki para her geçen gün erirken araba araba paralar sadece 1 ekmek ya da süte karşılık gelecek kadar değersizleşmişti.

Ocak ayında fiyatı 250 Mark olan ekmek yıl sonunda 200 milyon Mark'ı görmüştü ve dönemlik enflasyon %29.500'e kadar çıkmıştı.

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