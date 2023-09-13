Erdoğan'ın Anayasa çıkışına Fatih Portakal'dan sert tepki

12 Eylül'de gerçekleştirilen sempozyumda, Anayasaların değişmez metinler olmadığını, bunun iyi bilinmesi gerektiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Mesela Amerikan anayasası 236 yılda 27 kez değişmiş olmasına rağmen, ülkenin ihtiyaçlarını hala karşılayabilmektedir. İngiltere gibi anayasa devleti niteliği taşıyıp da yazılı anayasası olmayan ülkeler de mevcuttur. Bir de kağıt üzerinde çok iyi metinlere sahip anayasaları olup da demokrasiden ve hukuk devletinden çok uzak uygulamaların hüküm sürdüğü ülkeler de söz konusudur.

Bizim medeniyet tarihimiz anayasa tecrübesi bakımından çok ama çok zengindir. Mesela, dünyanın en eski yazılı anayasalarından biri, hicretin hemen ardından yapılan 47 maddelik Medine Sözleşmesi diye anılan metindir. Milattan öncesine kadar uzanan ve bugünkü anayasa kavramına karşılık gelebilecek Hammurabi Kanunları gibi metinler de coğrafyamızın mirası içindedir.

Modern anayasalar için ise İngiltere'deki Magna Carta'dan başlayıp Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi ile Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'ne kadar uzanan bir dizi referansa işaret edilir.

Ülkemizdeki anayasa girişimleri 1808 tarihli Sened-i İttifak'la başlatılır ve 1876 tarihli Kanun-i Esasi'yle gerçek anlamda vücut bulur. Milli Mücadele'nin meşru zeminini oluşturan anayasa 1921 yılında, yani savaşın en şiddetli günlerinde hazırlanıp yürürlüğe girmiştir. Tek başına bile, milletimizin ve ülkeyi yönetenlerin hukuki meşruiyet konusundaki hassasiyetini bu anayasa göstermeye yeterlidir.

Ardından gelen 1924, 1960 ve 1982 anayasalarının her birinin, kendi dönemlerine ilişkin ayrı hikayeleri vardır. Bugün bize düşen görev, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, ülkemizin sahip olduğu bu derinlikli birikimin üzerinde kendi hikayemizi yazıp, gelecek nesillere en büyük mirası bırakmaktır."

"YENİ ANAYASANIN TÜRKİYE'YE ÇOK ŞEY KATACAĞI AÇIK"

Teknolojinin, iklimin yanı sıra siyasi ve sosyal yapılarda da köklü değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Erdoğan, "Böyle bir dönemde, Türkiye Yüzyılı iddiamızı hayata geçirebilmek için sadece altyapımızı güçlendirmek, vizyonumuzu genişletmek yetmiyor.

Tüm bunlara uygun, geçmiş birikimleri geleceğin hedefleriyle bütünleştiren yeni bir anayasaya ihtiyacımız olduğu bir gerçektir.

Bizi, darbe anayasası gölgesinden kurtaracak olması bile yeni anayasa çalışmalarını kıymetli kılmaya tek başına kafidir." ifadelerini kullandı.

FATİH PORTAKAL'DAN SERT TEPKİ

Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından çektiği videoda Erdoğan'n yeni Anayasaya dair bu açıklamalarını gündemine taşıdı ve çarpıcı eleştirilerde bulundu.

Portakal bu süreçte pek çok kez değişikliğe uğramış bir Anayasanın üzerinde bu kadar tartışılmasını anlamsız bulduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Biz Anayasayı konuşuyoruz... Erdoğan yeni bir Anayasa yapmak istiyor, değiştirmek istiyor. "Yeni ve sivil bir Anayasa yapacağız" diyor ve hali hazırdaki Anayasa 12 Eylül"ün darbenin anayasası...

Ama 1980'den beri yüzde 70'i değiştirilmiş bir Anayasandan bahsediyoruz. Sanki Anayasa değişse biz bu sorunlarımızı halledecek miyiz? Yaşamsal sorunlarımızdan kurtulacak mıyız?