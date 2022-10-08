Davutoğlu'nun Erzurum Tanıtım Günleri'ne gelişi AKP'lilerin isteği ile engellendi. Ortam bir anda gerildi

Şahin, şunları söyledi: “Sayın Valim. Bu ülkede başbakanlık yapmış bir insana yoldan çevirmek ne devlet adabına yakışır. Ben Belma Hanım'la siyaset yaptım. İstanbul’da bugüne kadar böyle bir rezalet görülmemiştir. Erzurumlular sizin adınıza utanmak zorunda değiller. Bu yapılanı kınıyorum. Böyle bir rezalet yok. Size yazıklar olsun.”

Şahin paylaşımında; “Ahmet Davutoğlu’nun programa gelmesini iktidar gücüyle engellediniz ama ‘Erzurumluların gönlüne girmesini’ nasıl engelleyeceksiniz. Erzurumlu hemşerilerimiz sizin adınıza utanmak zorunda değil” açıklamasını yaptı.

Independent Türkçe’nin haberine göre; açılış töreni öncesinde alana gelen Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin, Davutoğlu’nun açılışa katılmasının engellendiğini iddia ederek tepki gösterdi.

“DAVUTOĞLU KATILACAKSA BİZ TÖRENE KATILMIYORUZ”

Erzurum Valisi Okay Memiş ve bazı AKP'li belediye başkanlarının “Davutoğlu katılacaksa biz törene katılmıyoruz” diyerek organizasyon komitesine “rest” çektiği, ERKON yöneticilerinin de Davutoğlu’nun törene katılmasını istemediklerini kendilerine bildirdikleri iddia edildi.

ERKON yöneticileri ile İl Başkanı Şahin arasında yaşanan tartışma sırasında bazı partililerin “Erzurumlulara yakışmadı” diye tepki gösterdi. ERKON yöneticileri ise “Erzurum ile ilgisi yok. Valilik ve belediyenin yaptığı Erzurum’a engellenemez” karşılığını verdi.

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin şunları söyledi:

Tanıtım Günleri'ndeyiz. Bugüne kadar İstanbul'da Gelecek Partisi olarak bütün sivil toplum kuruluşlarıyla çok iyi ilişkiler kurduk. Bugün burada Erzurum Valisi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erzurumlu AKP'li yetkililer istiyor diye, bu ülkede başbakanlık yapmış bir ismin buraya gelmesi engellendi.



Erzurumlu hemşehrilerim, Erzurum Valisi adına ve Erzurumlu AK Partili yöneticiler adına utanmak zorunda değil. Bu yapılan ne devlet adabına yakışır, ne de siyaset nezaketine yakışır.



Bu ülke artık bu anlayıştan, bu tek parti zihniyetinden ve bu devlet partisi zihniyetinden kurtulmak zorunda. Erzurumlu hemşehrilerimi bir kenara bırakıyorum, Erzurumlu hemşehrilerim bizim şurada yeri ayrıdır. Ama bu ayıbı ortaya koyan valiye, tüm siyasetçilere yazıklar olsun diyorum ve hepsini kınıyorum.

İstanbul İl Başkanı Şahin sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda da "Ahmet Davutoğlu'nun programa gelmesini iktidar gücüyle engellediniz ama 'Erzurumluların gönlüne girmesini' nasıl engelleyeceksiniz? Erzurumlu hemşerilerimiz sizin adınıza utanmak zorunda değil!" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ise, "Bu tavır Erzumlulara yakışmıyor. Erzurumlular adına Sayın Ahmet Davutoğlu'ndan özür diliyorum" dedi

Açılış töreni Gelecek Partililerin alandan uzaklaşmasının hemen ardından yapıldı