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Davutoğlu canlı yayında açıkladı: Erdoğan'a teşekkür edeceğim

Halk TV'de İsmail Küçükkaya’nın programına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu’nun teklifine destek vermesi halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür edeceğini ifade etmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 13:31
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Halk TV'de İsmail Küçükkaya’nın programında canlı yayında açıkladı: Erdoğan'a teşekkür edeceğim

Davutoğlu canlı yayında açıkladı: Erdoğan'a teşekkür edeceğim
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de yayınlanan İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Yeni Bir Sabah programında gündem ilişkin açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün akşam yaptığı açıklamalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

“ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR TWEETİ ATACAĞIM”

Davutoğlu Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklamayla ilgili “Çok önemli bir adım” ifadesini kullanırken bu konuyla ilgili yeni gelecek yasa teklifine iktidarın destek verilmesi halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür edeceğini ifade etmesi dikkat çekti.

Davutoğlu açıklamasında, “AK Parti ve başta sayın Erdoğan bu çağrıda samimiyse önce dün yapılan çağrıya teşekkür edip, kabul ediyoruz deyip başörtü özgürlüğünü tümüyle sağlayacak yeni bir teklifin gelmesine destek versinler. Desteklerlerse sayın Erdoğan'a da teşekkür tweeti atacağım. Yeter ki şu yaralar kapansın” sözlerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştığı videosunda, “Başörtüsü konusunda bizim de yanlışlarımız oldu. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkarıyoruz. Yarın grup toplantısının ardından teklifimizi Meclis'e vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

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