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Uyuşturucuyla yakalanan uçak için Davutoğlu’ndan flaş sözler: Yıllarca cumhurbaşkanları ve başbakanlar tarafından kullanılmıştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yıllarca devlet erkanına hizmet veren TC-GAP uçağının özel sektöre satılmasının ardından uyuşturucu ticaretinde yakalanmasına “Yüreğim yanarak söylüyorum” sözleriyle isyan etti.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 11:15
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Yıllarca cumhurbaşkanları ve başbakanlar tarafından kullanılmıştı: Uyuşturucuyla yakalanan uçak için Ahmet Davutoğlu’ndan flaş sözler

Uyuşturucuyla yakalanan uçak için Davutoğlu’ndan flaş sözler: Yıllarca cumhurbaşkanları ve başbakanlar tarafından kullanılmıştı
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YouTube’da yayın yapan Babala TV kanalında Oğuzhan Uğur‘un “Mevzular Açık Mikrofon” programına konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin uluslararası uyuşturucu ticaretinde düştüğü son noktaya dikkat çekti.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KULLANDIĞI UÇAĞA EL KONDU, İŞTE BUNLARIN DÜZENİ BU”

“Son zamanlarda nasıl anılıyor Türkiye? Bilmem ne uluslararası mafya çetesi ile bilmem ne uluslararası mafya çetesi Türkiye’de hesaplaştı. Bütün bu mafyatik yapılar nerede doğdu? Neden Türkiye kokain ticaretinin merkezi olarak görülüyor?” diyen Davutoğlu, Brezilya polisi tarafından geçen sene kokain ticaretinde satılan TC-GAP uçağını hatırlattı ve şöyle devam etti: “Yüreğim yanarak söylüyorum. Özal’ın aldığı, Ecevit, Demirel, Erbakan’ın kullandığı GAP uçağı özel sektöre satıldı. Biz de kullandık. Brezilya’da geçen sene içindeki uyuşturucuyla birlikte el kondu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kullandığı uçağa el kondu. İşte bunların düzeni bu.”

UÇAK BAŞBAKANLIK'A AİTTİ

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde alınan 14 koltuklu TC-ATA ve TC-GAP uçakları 2016 yılında tescil isimleri TC-GVA ve TC-GVB olarak değiştirilerek Savunma Sanayii Müsteşarlığı'na devredilmiş uçak sonrasında özel sektöre satılmıştı.

Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer, Bülent Ecevit gibi pek çok siyasetçi tarafından kullanılan uçak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da başbakan olduğu dönemde kullanmıştı.

yenicaggazetesi.com.tr

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