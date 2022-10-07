Aday kim olacak sorusuna Ahmet Davutoğlu'ndan iktidarın kafasını karıştıracak yanıt

Amasya’da bir dizi ziyarette bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, burada basın toplantısı düzenledi.

DHA’nın aktardığına göre Davutoğlu, “Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?” sorusu karşısında, “Bir milyarlık soru bu; cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Herkes bunu merak ediyor. Biz 6 parti güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz diye mutabık kaldık. Yeni cumhurbaşkanı 6 siyasi partinin ortak mutabakatı ile bir geçiş süreci yönetecek cumhurbaşkanı olacak” ifadelerini kullandı.

Son olarak Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde yapılan toplantıda ele alınan temel meselenin cumhurbaşkanı adaylığı olmadığını belirten Davutoğlu, “Gelen cumhurbaşkanı hangi esaslara göre çalışacak, nasıl karar alacak? 6 parti bu sürece nasıl katılacak? Bunları tespit ettikten sonra cumhurbaşkanı adayını tespit etmek kolaylaşacak” dedi.

“HERHANGİ BİR İSME ‘HAYIR’ YA DA ‘EVET’ DEMEDİK”

Toplantılarda şu ana kadar hiçbir şekilde hiçbir isim geçmediğini söyleyen Davutoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Herhangi bir isme ‘hayır’ ya da ‘evet’ demedik. 2 ay içerisinde en geç geçiş sürecini noktalayacağız. Sonra da devlet tecrübesine sahip siyasi ahlak konusunda hassas özgürlüklere saygılı bir cumhurbaşkanı adayı kendi aramızda tartışacağız. Ona diyeceğiz ki şu şartlar içerişinde biz seni aday gösteriyoruz, sen de bunu kabul ediyorsan aday ol. Öncelikle temel ilke ve hedeflerimiz yayınladık, şimdi temel vaatlerimiz yayınlayacağız, mekanizmayı kuracağız. Sonrada ya aramızdan birini ya da dışarıdan birini ama bu şartlar içerisinde cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceğiz. Kazanabilecek olan, devlet tecrübesi olan, özgürlüklere, adalete, kul hakkına, siyasi ahlaka riayet edecek olan bir isim üzerinde mutabakata varacağımıza eminim.”