Davutoğlu Flash Haber TV canlı yayınında açıkladı. Erdoğan bana 2 haftadır randevu vermiyor!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Flash Haber Tv'deki Basın Kulübü programında Flash Haber Tv Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün ve Flash Haber Tv Ankara Temsilcisi Fatih Ertürk'ün sorularını yanıtladı...

KILIÇDAROĞLU ADAY OLSA DA OLMASA DA MASA DAĞILMAZ

Davutoğlu eski danışmanı Etyen Mahçupyan'ın, "Kılıçdaroğlu aday olmazsa altılı masa dağılır" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Kılıçdaroğlu altılı masanın adayı olsa da olmasa da masa dağılmaz." açıklamasını yaptı. Ortak adayın çıkabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

BAŞÖRTÜSÜ ÇIKIŞI SÜRPRİZ OLDU

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı sorulan Davutoğlu, "haberimiz yoktu ama bir yıldır bu meseleleri o kadar çok konuşuyoruz ki duyduğum anda yadırgamadım, duyduğum anda aradım tebrik ettim" açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN'DAN RANDEVUMA CEVAP GELMEDİ

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, başörtüsü meselesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu istediğini ancak 2 haftadır yanıt alamadığını söyledi. Davutoğlu, randevu istemesinin nedeninin şahsi olmadığını bu konunun millet meselesi olduğunu vurguladı.

2015'TE CHP İLE KOALİSYON YAPABİLSEK MUTLU OLURDUM

Davutoğlu, "2015'te CHP'yle koalisyon yapamadığı için pişman mısınız?" sorusuna, "pişmanlık asla duymuyorum çünkü her türlü fedakarlığı yaptım ancak koalisyon kurulabilseydi mutlu olurdum" şeklinde yanıt verdi.

ESAD İLE TEK ŞARTLA GÖRÜŞÜRÜM

Davutoğlu, "geçmişte olduğu gibi tekrar Esad ile görüşür müsünüz?" sorusuna, "tek bir şartla görüşürüm" yanıtını verdi o şartı Basın Kulübü programında açıkladı. Davutoğlu, şartının Esad'ın BM kararına uyarak birlik hükümeti kurması olduğunu söyledi...