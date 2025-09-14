‘Dayı’ dijitalde zirveye yerleşti

1-7 Eylül haftasında dijital platformlarda haftanın en çok izlenen dizileri ve filmleri belli oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde ‘Wednesday’ ikinci sezonun yeni bölümleriyle birlikte yeniden zirveye oturdu. Film kategorisinde, Mert Ramazan Demir’in başrolünde yer aldığı orijinal yapım ‘Metruk Adam’ liderliğini sürdürdü. Prime Video’nun televizyon kategorisinde ‘İnfaz Listesi: Kara Kurt’ ikinci haftasında da liderlik koltuğunu bırakmadı. Film kategorisinde, sinemalarda 365 bin seyirci tarafından izlenen başrollerinde Ufuk Bayraktar, Ergül Miray Şahin ve Reha Özcan’ın olduğu ‘Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2’, platformdaki ilk haftasında zirveye yerleşti.

Disney Plus’ın televizyon kategorisinde tablo bu hafta da büyük ölçüde değişmedi. ‘Alien: Earth’ üst üste liderlik serisine devam etti. Film kategorisinde, sinemalarda 220 bin seyirci tarafından izlenen ‘Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya’ ikinci haftasında da zirvenin sahibi oldu.

‘Adresi Olmayan Ev’e bir ödül daha

Yönetmenliğini Hatice Aşkın’ın üstlendiği ‘Adresi Olmayan Ev’, 3. Tiran Avrupa Gençlik Film Festivali’nde (Tirana European Youth Film Festival) ‘En İyi Film’ ödülüne layık görüldü.

Arnavutluk’ta 15. prömiyerini yapan film, hafıza, adalet ve toplumsal otorite kavramlarını çarpıcı bir şekilde ele alarak festival jürisini ve izleyicileri derinden etkiledi. Ödülün gerekçeli kararı, ‘güçlü yönetmenliğinden, sürükleyici sinematografi performanslarına ilham vermesi’ olarak açıklandı.

Başrollerde Boran Kuzum, Osman Sonant, Janset Paçal, Zeynep Tuğçe Bayat ve Emet Çölgeçen yer aldığı film, Türkiye, Almanya, Bulgaristan, Polonya, Karadağ, İsveç, Kosova ve İtalya’da izleyiciyle buluştu. Distopik bir dünyada geçen film, toplumun bireyleri 9 büyük günahla suçladığı ve bu kişilerden her türlü iz ve hatıranın silindiği bir düzeni anlatıyor.

Bir şehir kurma öyküsü anlatılıyor

İBB Kültür ve İBB Miras, Ankara’nın başkent olarak kuruluşunun ilk 10 yılına odaklanan ‘Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933’ sergisini Müze Gazhane’de İstanbullular’la buluşturdu.

Vehbi Koç Vakfı’nın kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla 2019 yılında ilk olarak Ankara’da açılan, Koç Üniversitesi VEKAM desteğiyle Ali Cengizkan ve Müge Cengizkan’ın küratörlüğünde hazırlanan serginin İstanbul’daki açılışı, mimarlık, sanat, tarih, akademi ve siyaset dünyasından pek çok isim katılımıyla gerçekleşti. Sergi, savaş yorgunu bir ülkede yeni bir şehrin nasıl kurulduğunu, cumhuriyetin ilk 10 yılında ortaya konan irade ve olgularla birlikte ele alıyor.

Döneme ilişkin barınma temelli her tür öyküyü merkeze alan ‘Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933’ sergisi, 22 Mart 2026’ya kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Müze Gazhane’de ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.