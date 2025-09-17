Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu Aşk dolu paylaşımları olay yarattı: Romantik kareler!

Defne Samyeli’nin sosyal medya fenomeni kızı Derin Talu, yeni sevgilisiyle paylaşımlarını sürdürüyor. Talu, sevgilisinin objektifinden çekilen kareleri Instagram’da takipçileriyle paylaştı.

Defne Samyeli’nin 2011’de boşandığı Eren Talu’dan olan küçük kızı Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça konuşuluyor.

derin-dalu-pozlariyla-olay-yaratti-yenicag30.jpg

Samyeli’nin 22 yaşındaki kızı Derin Talu, geçen yıl nisan ayında Emircan Şahin’le ilişkisini darp iddiasıyla sonlandırmıştı.

derin-dalu-pozlariyla-olay-yaratti-yenicag11.jpg

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, sosyal medya gönderileri ve özel hayatıyla sürekli gündemde. Her hareketiyle olay yaratan ünlü isim, bu kez son pozlarıyla dikkatleri topladı.

derin-dalu-pozlariyla-olay-yaratti-yenicag12.jpg

Derin Talu’nun sevgilisiyle yeni fotoğrafları kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

derin-dalu-pozlariyla-olay-yaratti-yenicag13.jpg

2003 doğumlu Derin Talu, TikTok ve Instagram’daki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

derin-dalu-pozlariyla-olay-yaratti-yenicag16.jpg

Geçtiğimiz günlerde havalimanına bikini ve pareoyla gittiğini, üstünü değiştirmeyi unuttuğunu anlattığı videosuyla sosyal medyada eleştirilen Derin Talu, yeni aşkıyla çektiği kareyi paylaştı.

derin-dalu-pozlariyla-olay-yaratti-yenicag17.jpg

Tanalp Tokgöz ile aşk yaşayan Derin Talu’nun romantik fotoğrafı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

derin-dalu-pozlariyla-olay-yaratti-yenicag18.jpg

Derin Talu’ya sosyal medyada; “Ablam her zaman güzelsin”, “Çok güzelsiniz”, “Yakışıyorsunuz” gibi yorumlar geldi.

derin-dalu-pozlariyla-olay-yaratti-yenicag19.jpg

Derin Talu, bir erkekte aradığı özellikleri açıklayıp sevgili adaylarından CV istemişti. Yeni açtığı TikTok hesabında yayınladığı videolarla dikkat çekmeyi sürdürüyor.

derin-dalu-pozlariyla-olay-yaratti-yenicag20.jpg

22 yaşındaki Derin Talu, yeni sevgilisiyle karelerini paylaşarak aşkını resmiyete dökmüştü.

derin-dalu-pozlariyla-olay-yaratti-yenicag21.jpg

Derin Talu’nun sevgilisinin Tanalp Tokgöz olduğu öğrenilmişti. Talu, sevgilisiyle yeni karelerini Instagram hesabında paylaşmıştı.

derin-dalu-pozlariyla-olay-yaratti-yenicag22.jpg

DERİN TALU KİMDİR?

Derin Talu, sosyal medya fenomeni, model ve influencer olarak tanınan genç bir isimdir. 3 Eylül 2003’te ABD’nin New York şehrinde doğdu.

derin-dalu-pozlariyla-olay-yaratti-yenicag23.jpg

Annesi ünlü sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli; babası ise mimar Eren Talu. Ablası Deren Talu da modellik ve magazin dünyasında tanınıyor. Çocukluğunu ve eğitimini İstanbul’da geçirdi, lise eğitimini ENKA Okulları’nda tamamladı.

derin-dalu-pozlariyla-olay-yaratti-yenicag31.jpg

Modellik kariyerine erken yaşta başlayan Derin Talu, ilk podyum deneyimini ünlü tasarımcı Atıl Kutoğlu’nun defilesinde yaşamıştı. Kariyer hedefleri için Los Angeles’a taşınmış, burada modellik ve oyunculuk çalışmalarını sürdürüyor.

derin-dalu-pozlariyla-olay-yaratti-yenicag34.jpg

1.73 cm boyundaki genç isim, Instagram ve TikTok’ta paylaştığı videolar, stil içerikleri ve günlük yaşam paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ulaştı.

derin-dalu-pozlariyla-olay-yaratti-yenicag26.jpg

İngilizce-Türkçe karışık konuşma tarzı ve özgün diksiyonuyla viral olan videoları, gençler arasında ikon olmasını sağladı; örneğin Acun Ilıcalı’nın eşi Çağla Altunkaya’nın taklidi gibi içerikler ilgi çekmişti.

derin-dalu-pozlariyla-olay-yaratti-yenicag27.jpg

Aile kökeni bakımından, babası Eren Talu aracılığıyla Osmanlı dönemi edebiyatçılarından Recaizade Mahmud Ekrem’in torunudur.

derin-dalu-pozlariyla-olay-yaratti-yenicag28.jpg

Talu, sosyal medyadaki etkinliği ve aile geçmişiyle magazin dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

derin-dalu-pozlariyla-olay-yaratti-yenicag29.jpg

