Defne yaprağı çayının bilinmeyen yararları

Hatice Özen
Defne yaprağı çayının bilinmeyen yararları
Defne yaprağı çayının çok az bilinen harika faydaları neler? İşte yanıtı...

Saç dökülmesi, göz hastalıkları, grip, hazımsızlık ve halsizlik gibi birçok soruna iyi gelen defne yaprağı çayı vücuda çok yararlı.

İşte daha fazla faydası…

İçinde kalsiyum, demir, A vitamini ve antioksidanlar bulunduran defne yaprağı çayı göz, kalp, cilt ve saç sağlığını koruyor.

Mevsimsel hastalıklara karşı savaşan kişilerin tedavi süreçlerine katkıda bulunuyor.

Defne yaprağı çayı, kanserli hücrelerin oluşmasını önleyici etkiye sahiptir.

A vitamini, demir ve antioksidanlar açısından zengin olan defne yaprağı çayı vücuda birçok yönden fayda sağlıyor.

Kemikleri kuvvetlendirdiği gibi, vücudu rahatlatıyor ve organların düzgün bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

Defne yaprağı çayı ödem söktürücü, tansiyon düzenleyici ve iltihap önleyici özellikleri ile geleneksel tıpta da kullanılan bir içecek. Sadece 10 dakika demleyip beklettikten sonra içmek çok faydalıdır. Defne yaprağı çayı ayrıca saç ve cilt sağlığını da iyileştiriyor.

Demir minerali bakımından zengin olan defne yaprağı çayı, kansızlık ve halsizlik çeken kişilere iyi geliyor. Metabolizmayı canlandıran defne yaprağı çayı kalsiyum içerdiği için gelişim sürecine de destek oluyor. Sindirim ve boşaltım sistemine yardımcı olduğu biliniyor.

Defne yaprağı çayını yapmak için ise sadece şunlara ihtiyacınız var:

Bal ve limon ile kurutulmuş defne yaprağı

İlgili Haberler
Grip salgınının arttığı şu günlerde evlerin vazgeçilmezi ortaya çıktı. Şifa deposunun faydaları say say bitmiyor
Çocuklarda görülen ishalleri kesen ot ortaya çıktı
Ardıç yağı hangi ağrıları giderir
Ailelere müjde. Çocukların müthiş işine yarayan ot ortaya çıktı
Son Haberler
BMGK'deki Gazze oturumunda, ABD ve Rus temsilci atıştı Dünya
BMGK'deki Gazze oturumunda, ABD ve Rus temsilci atıştı
Eksik diş zararlı mı? Sağlık
Eksik diş zararlı mı?
Enerji tüketen besinler hangileri Şifalı Bitkiler
Enerji tüketen besinler hangileri
Alparslan Türkeş’in oğlu Kutalmış Türkeş hakaret etti, Ülkü Ocakları’ndan tehditli yanıt geldi Gündem
Alparslan Türkeş’in oğlu Kutalmış Türkeş hakaret etti, Ülkü Ocakları’ndan tehditli yanıt geldi
Eklem faresi neden ve nasıl oluşur Sağlık
Eklem faresi neden ve nasıl oluşur
İşte kadınlara çok özel limon kürü Şifalı Bitkiler
İşte kadınlara çok özel limon kürü