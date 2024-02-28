Defne yaprağı çayının bilinmeyen yararları

Saç dökülmesi, göz hastalıkları, grip, hazımsızlık ve halsizlik gibi birçok soruna iyi gelen defne yaprağı çayı vücuda çok yararlı.

İşte daha fazla faydası…

İçinde kalsiyum, demir, A vitamini ve antioksidanlar bulunduran defne yaprağı çayı göz, kalp, cilt ve saç sağlığını koruyor.

Mevsimsel hastalıklara karşı savaşan kişilerin tedavi süreçlerine katkıda bulunuyor.

Defne yaprağı çayı, kanserli hücrelerin oluşmasını önleyici etkiye sahiptir.

A vitamini, demir ve antioksidanlar açısından zengin olan defne yaprağı çayı vücuda birçok yönden fayda sağlıyor.

Kemikleri kuvvetlendirdiği gibi, vücudu rahatlatıyor ve organların düzgün bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

Defne yaprağı çayı ödem söktürücü, tansiyon düzenleyici ve iltihap önleyici özellikleri ile geleneksel tıpta da kullanılan bir içecek. Sadece 10 dakika demleyip beklettikten sonra içmek çok faydalıdır. Defne yaprağı çayı ayrıca saç ve cilt sağlığını da iyileştiriyor.

Demir minerali bakımından zengin olan defne yaprağı çayı, kansızlık ve halsizlik çeken kişilere iyi geliyor. Metabolizmayı canlandıran defne yaprağı çayı kalsiyum içerdiği için gelişim sürecine de destek oluyor. Sindirim ve boşaltım sistemine yardımcı olduğu biliniyor.

Defne yaprağı çayını yapmak için ise sadece şunlara ihtiyacınız var:

Bal ve limon ile kurutulmuş defne yaprağı