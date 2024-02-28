Ağrı pili nasıl uygulanır, nelere iyi gelir

Ağrı pili, spinal kord stimülasyonu olarak da bilinen bir tedavi yöntem. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Tönge, “Vücudumuzda çeşitli nedenlerle ağrı oluşabilir. Genetik ve yapısal faktörler, çevresel etkiler, yaşam şekli, kaza ve enfeksiyon geçmişi, sistemik hastalıklar gibi durumlar ağrıya yol açabilir. Bu ağrılar için ilaç tedavisi veya cerrahi müdahale seçenekleri vardır. Ancak bazı durumlarda bu seçenekler yeterli olmayabilir” dedi.

HANGİ HASTALIKLARDA KULLANILIR?

Dr. Tönge, ağrı pili tedavisinin diğer yöntemlerin işe yaramadığı durumlarda uygulandığını belirterek, “Bel veya boyun fıtığı, omurilik daralması veya kayması gibi nedenlerle ameliyat olmuş ancak ağrısı devam eden hastalarda, diyabet gibi hastalıkların neden olduğu dirençli ağrılarda, omurilik yaralanması, sinir hasarı veya uzuv kaybı sonucu oluşan ağrılarda, zona sonrası kalıcı ağrılarda ağrı pili tedavisi yapılabilir. Ağrı pili tedavisine karar verilirken, hastanın ağrısının başka bir tedavi ile giderilemeyeceği ve ağrı pili tedavisinden fayda göreceği belirlenmelidir. Bu nedenle hastalar, Beyin Cerrahı, Fizik Tedavi Uzmanı, Anesteziyoloji Uzmanı ve Psikiyatri Uzmanı’ndan oluşan bir ekip tarafından değerlendirilmelidir.” diye konuştu.

Dr. Mehmet Tönge, ağrı pili tedavisinin nasıl yapıldığını şöyle anlattı:

" Ağrı pili tedavisi iki aşamadan oluşur. Birinci aşamada test stimülasyonu yapılır. Bu aşamada hastaya lokal veya genel anestezi verilir ve omurilik zarının üzerine ince bir kablo veya bir plaka şeklinde bir elektrot yerleştirilir. Bu elektrotun ucundan elektrik akımı verilerek hastanın ağrılı bölgesine ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir. Bu işlem sırasında hasta uyandırılarak görüşü alınabilir. Elektrotun ucundaki kablolar hastanın vücudundan dışarı çıkarılır ve geçici bir pil ile bağlanır. Bu pil ile birkaç gün veya hafta boyunca hastanın ağrısında ne kadar azalma olduğu gözlemlenir. Eğer hastanın ağrısı yüzde 50 veya daha fazla azalırsa, ikinci aşamaya geçilir. İkinci aşamada elektrot ve pil cilt altına yerleştirilir ve sistem tamamen kapalı hale getirilir. Bu şekilde hastanın ağrısı kontrol altına alınır.”