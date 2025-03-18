‘Deha’da tehlike çanları çalıyor

Show TV’de ekrana gelen ‘Deha’ için tehlike çanları çoktan çalmaya başladı. Son haftalarda gitgide kan kaybeden dizi için aldığı reytingler ortada iken birkaç bölüme kalmaz final haberi gelebilir. Dizi, önceki akşam yayınlanan son bölümünde Total’de aldığı 2.62 reytingle 8., AB’de aldığı 2.78 reytingle 8. ve ABC1’de aldığı 3.26 reytingle 7. sırada yer aldı.

Dizi, Ahsen Eroğlu’nun ayrılmasıyla reytinglerde büyük kayıp yaşadı. Sezon başında Aras Bulut İynemli ile Ahsen Eroğlu’nun uyumunu görünce ve bir de dizinin aldığı reytingler oradayken, böyle giderse yeni sezonunun bile olabileceğini konuşuluyordu. Eroğlu’nun gidişiyle kadroya yeni isimler katılsa da bir türlü işin mayası tutmadı. Hemen hemen her hafta reytingler düşüyor. Birkaç bölüm sonra final haberi gelirse, belki kalmaya bilir, şaşırmamak gerekiyor.

Oyunculara diyecek sözüm yok. Herkes işini yapıyor. Performanslarını az çok görüyoruz. Burada sorun, hikâyede bir sıkıntı var. İzleyiciyi çekemiyor. Haliyle bu da reytinglere yansıyor. Bakalım, bundan sonra neler olacak? Takipteyim.

‘Kumdan Toza, Çamurdan Nara’ sergisi açıldı

Ressam Tuğba Küçükbahar’ın içsel yolculuğun seramik dansı ve kilden nefes alan mitlerle harmanlanan ‘Kumdan Toza, Çamurdan Nara’ adlı kişisel sergisi, Evrim Sanat Galerisi’nde açıldı.

Küratörlüğünü Günsu Saraçoğlu’nun yaptığı sergi, izleyiciyi yaşamın kökenleri ile insanın içsel labirentleri arasında savrulan bir metamorfoz serüvenine davet ediyor. Tuğba Küçükbahar, üretim sürecindeki her dokunuşu, bireyin dönüşümünü somutlaştıran bir ritüele dönüştürüyor. Akdeniz’in kadim rüzgarlarının taşıdığı hikâyelerle ezoterik mitolojinin gizemini buluşturan eserler, izleyiciyi zamansız bir diyaloğa sürüklüyor.

Sergi, 3 Nisan’a kadar Evrim Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.

Elif Buse Doğan’dan yeni şarkı

Elif Buse Doğan, modern dokunuşlarla harmanladığı yeni şarkısı ‘Anlamadın Sen Beni’yi yayınladı.

Sözleri ve müziği Ramazan Kızılpınar’a, düzenlemesi Çağrı Telkıvıran’a ait şarkı, aşkın ve ayrılığın en derin duygularını yansıtıyor. Şarkıya Kaan Yorulmaz’ın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Elif Buse Doğan’ın etkileyici yorumu ve güçlü vokali, dinleyicilere unutulmaz bir müzikal deneyim sunuyor. Sevgiliye edilen sitem ve aşk haykırışı notalara dökülüyor.

Elif Buse Doğan, hoş bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim.