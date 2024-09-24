‘Deha’daki Atatürk detayı

Show TV’nin merakla beklenen dizisi ‘Deha’, önceki akşam izleyicisiyle buluştu. Dizi, reytinglerde tüm kategorilerde (Total, AB ve ABC1) zirvede yer aldı. Gerek setten gelen fotoğraflar gerekse yayınlanan fragmanlar, dizinin ses getireceğinin sinyallerini vermişti.

Aras Bulut İynemli ve Ahsen Eroğlu, harika bir ikili olmuş. O kadar tatlı bir çift olmuşlar ki, bununla ilgili sosyal medyada da çok konuşuldular. Bu konuda yalnız olmadığımı gördüm. İzlerken keyif aldım. Olsa olsa, bir partner uyumu bu kadar olur. Dizinin başlangıcında Devran’ın (Aras Bulut İynemli) kürsüye gelirken yönünü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına dönerek o bakışı yok mu? O nasıl gururlu bir bakıştı öyle! Seyrederken duygulanmamak elde değildi. Bir sevginin bu kadar içten bu kadar etkileyici yansıtılmasını ayakta alkışlıyorum. Açıkçası, bu aralar Ata’mızı sık sık dizilerde görmek sevindiriyor. Senarist Damla Serim’i kutluyorum. Atatürk sevdalılarına güzel bir jest olmuş.

İlk bölümüyle zirveye yerleşen Ay Yapım imzalı ‘Deha’, sanırım sezonun en çok konuşulan işlerinden birisi olacak. Kadrosunda ayrıca Onur Saylak, Uğur Polat, Taner Ölmez gibi isimlerinde yer aldığı dizide bunun işareti net bir şekilde verildi. Reytingi bol olsun.

‘Ahududu’ perde açıyor

Tiyatrokare’nin Suna Keskin ve Melek Baykal’ın başrolünde yer aldığı ‘Ahududu’ oyunu, yıllardır aynı ilgiyle perdesini açıyor.

Komedi türündeki oyunda yalnızlığa çözüm bulan iki yaşlı ahududu kadını, yalnız insanları daha güzel bir hayata kavuşturuyor. Oyunun kadrosunda ayrıca Nedim Saban, Cem Güler, Birol Engeler, Özgür Yetkinoğlu, Müge Kement, Murat Turhan bulunuyor.

Oyun; 28 Eylül’de İzmir Konak’ta, 29 Eylül’de İzmir Bostanlı’da, 30 Eylül’de Bursa BAOB Sahne’de, 3 Ekim’de Kadıköy Eğitim Sahne’de, 6 Ekim’de Trump Sahne’de, 10 Ekim’de AKM’de, 22 Ekim’de MEB Şura Ankara’da sahnelenecek.

Teoman’ın ‘Yorgun Yılkı Atları’

Türk Rock Müziği’nin önemli isimlerinden Teoman, yeni şarkısı ‘Yorgun Yılkı Atları’nı Bayhan Prodüksiyon etiketiyle yayınladı.

Sözü ve müziği Teoman’a ait şarkının düzenlemesini Genco Arı yapmış. Teoman’ın kendine özgü müzikal tarzıyla hayatın gerçeklerini yalın ama etkileyici bir dille anlatan şarkı, dinleyiciler üzerinde duygusal bir iz bırakmayı hedefliyor.

Teoman’ın eski arkadaşları ve dostları için yazdığı şarkıyı keyifle dinledim. Yolu açık olsun.