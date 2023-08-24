Dehşet evi: Annesini döven babasını öldürdü

Adana’da 18 yaşındaki Çağatay Güler, annesini döven uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen babası Aydın Güler’i (42) tabancayla vurarak öldürdü.

KAYNAK: DHA
Dehşet evi: Annesini döven babasını öldürdü

Olay, dün gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Aydın Güler ile eşi Zafire Güler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Güler, eşini darbettti. Bu sırada evde bulunan çiftin oğulları Çağatay Güler de tartışmaya dahil oldu. Babasının başka bir odadaki tabancasını alan Çağatay Güler, Aydın Güler’in göğsüne 2 el ateş etti. Aydın Güler kanlar içerisinde yere yığılırken oğlu ise kaçtı. Zafire Güler’in ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aydın Güler’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Güler’in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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"EŞİM SÜREKLİ BENİ DÖVERDİ"

Zafire Güler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Zafire Güler'in ifadesinde, “Eşim sürekli ateş-buz içip beni döver. Akşam yine beni dövüyordu. Oğlum Çağatay da silahla babasını vurup olay yerinden kaçtı” dediği öğrenildi.

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KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekipleri kıs aşurede süre sonra Çağatay Güler’i yakalayıp, gözaltına aldı. Güler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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