Delta Havayolları Airbus A350-1000'i seçti

Kaynak: Haber Merkezi
Delta Havayolları Airbus A350-1000'i seçti
Amerikan Delta Havayolları, Airbus ile gerçekleştirdiği anlaşmayla 20 adet A350-1000 uçağı siparişi konusunda anlaşma sağladı.

Amerik Delta Havayolları'ndan Airbus tercihi...Delta ile Airbus arasında gerçekleştirilen anlaşma sonucu 20 adet 20 adet A350-1000 uçağı siparişi konusunda mutabakata varıldığı açıklandı. Mutabakata göre Airbus A350-1000 uçakları 2026 yılında teslimatı başlanacak. Delta'nın ayrıca 20 uçaklık opsiyon hakkının da bulunduğu açıklandı.

Airbus Ticari Uçaklar İcra Kurulu Başkanı Christian Scherer, Delta'ya Airbus uçaklarının satılması nedeniyle çözümlerde duyulan güvenden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Delta Havayolları, Amerika'daki ilk A350-900 kullanan havoyolu olmuştu. Anlaşmayla birlikte Delta, filosuna daha fazla A350-1000'le küresel ağda güçlendirme sağlanacağı hedefleniyor.

Delta Havayolları'nın bu siparişi büyük bir sipariş olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Şirketin Airbus uçaklarına olan güvenini ve filo çeşitliliğini arttırma stratejisini yansıtığı ifade ediliyor. A350-1000'ler, uzun menzilli olması, geniş yolcu kapasitesi nedeniyle Delta'nın uluslararası uçuş ağını daha da büyütmesine yardımcı olacağı kaydediliyor.

Son Haberler
Erdoğan, Akşener ve Bahçeli ile telefonda görüştü Siyaset
Erdoğan, Akşener ve Bahçeli ile telefonda görüştü
Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek Gündem
Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek
Mesut ne demek? Mesut isminin anlamı nedir? Keşfet
Mesut ne demek? Mesut isminin anlamı nedir?
Of’ta kar yağışı sonrası vaşak görüntülendi Gündem
Of’ta kar yağışı sonrası vaşak görüntülendi
9 kahraman şehit Şırnak’tan memleketlerine uğurlandı Gündem
9 kahraman şehit Şırnak’tan memleketlerine uğurlandı
Kömür fiyatları uçtu vatandaş hüsranda Ekonomi
Kömür fiyatları uçtu vatandaş hüsranda
İskenderun’da sağanak yağışlar esnafı vurdu Yaşam
İskenderun’da sağanak yağışlar esnafı vurdu