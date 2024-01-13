Delta Havayolları Airbus A350-1000'i seçti

Amerik Delta Havayolları'ndan Airbus tercihi...Delta ile Airbus arasında gerçekleştirilen anlaşma sonucu 20 adet 20 adet A350-1000 uçağı siparişi konusunda mutabakata varıldığı açıklandı. Mutabakata göre Airbus A350-1000 uçakları 2026 yılında teslimatı başlanacak. Delta'nın ayrıca 20 uçaklık opsiyon hakkının da bulunduğu açıklandı.

Airbus Ticari Uçaklar İcra Kurulu Başkanı Christian Scherer, Delta'ya Airbus uçaklarının satılması nedeniyle çözümlerde duyulan güvenden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Delta Havayolları, Amerika'daki ilk A350-900 kullanan havoyolu olmuştu. Anlaşmayla birlikte Delta, filosuna daha fazla A350-1000'le küresel ağda güçlendirme sağlanacağı hedefleniyor.

Delta Havayolları'nın bu siparişi büyük bir sipariş olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Şirketin Airbus uçaklarına olan güvenini ve filo çeşitliliğini arttırma stratejisini yansıtığı ifade ediliyor. A350-1000'ler, uzun menzilli olması, geniş yolcu kapasitesi nedeniyle Delta'nın uluslararası uçuş ağını daha da büyütmesine yardımcı olacağı kaydediliyor.