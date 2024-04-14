DEM Partili Diyarbakır Belediyesi eş başkanları açıkladı. Kürtçe tabelalara vergi indirimi

Kaynak: T24
DEM Partili Diyarbakır Belediyesi eş başkanları açıkladı. Kürtçe tabelalara vergi indirimi
DEM Partili belediye eş başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ile Doğan Hatun, Kürtçe tabelalara vergi indirimi uygulayacaklarını açıkladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan DEM Partili belediye eş başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ile Doğan Hatun'un ilk icraatları Kürtçe üzerinden oldu.

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T24'e konuşan ikiliden Bucak, "İş yerlerinde Kürtçe isimleri tercih edecek olan işletme sahiplerine vergi indirimi uygulayacağız. Bu coğrafyanın zenginliği olan Kürtçenin yaşaması için pozitif bir ayrımcılıktır." dedi.

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"KÜRTÇE KENT KONSERVATUVARLARI AÇACAĞIZ"
Şehrin kültür sanat yaşamını Kürtçe olarak dönüştüreceklerinin sinyallerini veren Ayşe Serra Bucak Küçük, "Hakikaten bu kentin çok önemli bir tiyatro hafızası var. Kürtçe tiyatro üretimleri aynı zamanda Kürtçe kent konservatuvarlarını yeniden açacağız. Aram Tigran ve Cegerxwin kültür merkezleri, her ikisi de bu kentte iki yıl boyunca müzik, sinema, tiyatro; farklı sanat alanlarında Kürtçe konservatuvar eğitimleri vermiş yerlerimizdir. Onlar da ya kapatıldı ya devredildi. Onları da yeniden açacağız. Daha fazlasını açacağız. Çünkü burası artık iki milyonluk bir kent. İlçeler daha rahat erişebilecekleri bir yerde kültür merkezi, dil merkezi ve dil kursları istiyorlar" ifadelerini kullandı.

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