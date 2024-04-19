DEM Partili Diyarbakır Belediye meclisinde Türk bayrağı kaldırıldı

DEM Partili Eş Başkanlar Ayşe Serra Bucak Küçük ile Doğan Hatun’un Kürtçe tabelalara vergi indirimi yapacaklarını açıklaması sonrası belediye meclisindeki Türk bayrağının da kaldırıldığı ortaya çıktı.

2024 yerel seçimleri öncesi belediye meclisinde belediye flamasının yanında yer alan Türk bayrağı kaldırıldı. Bayrağın kaldırılması tepkilere neden oldu.

DEM Partili Diyarbakır Belediye Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ile Doğan Hatun, şehirdeki Kürtçe tabelalara vergi indirimi uygulayacaklarını açıklamıştı.

NE DEMİŞLERDİ?

DEM Partili belediye eş başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ile Doğan Hatun, Kürtçe tabelalara vergi indirimi uygulayacaklarını açıklamıştı.

T24'e konuşan ikiliden Bucak, "İş yerlerinde Kürtçe isimleri tercih edecek olan işletme sahiplerine vergi indirimi uygulayacağız. Bu coğrafyanın zenginliği olan Kürtçenin yaşaması için pozitif bir ayrımcılıktır." İfadelerini kullanmıştı.