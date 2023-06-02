Demet Akalın Türkiye Kupası şampiyonu kulübün yönetimine talip oldu

Seçimli mali genel kurul heyecanı yaşayan Kocaelispor’un başkan adayı Evrim Kırmızıtaş Başaran’ın yönetim kurulu başkanı olduğu firmasının kutlama gecesine Demet Akalın'ın sözleri damga vurdu.

Nefise Karatay’ın sunuculuk yaptığı, Canan Enderson ve Ahmet Şerif İzgören gibi tanınmış isimlerin de katıldığı gecede Kocaelili Demet Akalın da sahneye çıktı.

2 kez Türkiye Kupasını müzesine götüren bir dönemin efsane takımı Kocaelispor camiasının tanınmış isimlerinden Mehmet Açık, üzerinde ünlü sanatçısının isminin yazılı olduğu 41 numaralı Kocaelispor forması hediye etti.

Kocaelispor’un şampiyonluk kutlamalarına katılamadığı için üzüntüsünü dile getiren Akalın, “Şampiyonluk kutlamalarına katılamadım, Avustralya’daydım. Yoksa gelmez miydim” diyerek itirafta bulundu.

Organizasyonun ev sahibi Evrim Kırmızıtaş Başara, “Ben Kocaelispor’un başkan adayıyım. Seneye takımı ben şampiyon yapacağım. Ona gelirsin” dedi.

Bunun üzerine Demet Akalın da, “Beni de yönetime alsana” sözleriyle başkan adayına göndermede bulundu.