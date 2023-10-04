Demet Akalın'ın partneri belli oldu. Acun Ilıcalı ile el sıkışmıştı

Demet Akalın geçtiğimiz aylarda sık sık eleştirdiği Acun Ilıcalı'yla arasını düzeltmiş ve yeni işini duyurmuştu. Acun Ilıcalı ile pozunu paylaşan Akalın "Hayırlı olsun diyelim mi?" diyerek not düşmüştü. Ünlü şarkıcının yeni programındaki partneri ise belli oldu.

Demet Akalın'ın partneri belli oldu. Acun Ilıcalı ile el sıkışmıştı

Şarkıları, sahne tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Demet Akalın geçtiğimiz aylarda Acun Icalı ile el sıkıştığını duyurmuştu.

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Instagram hesabından Acun Ilıcalı ile bir fotoğrafını paylaşan Demet Akalın, paylaşıma "Hayırlı olsun diyelim mi?" notunu düşerek TV8'i ve hayat arkadaşı Okan Kurt'u etiketlemişti.

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Demet Akalın'ın TV8'de öğleden sonra yayınlanacak gündüz kuşağı programında yer alacağı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

Akalın, ünlü sunucu Jess Molho ile fotoğrafını paylaşarak 'Hayata dair ne varsa konuşacağız' notunu düştü.

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