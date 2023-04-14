14 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Demet Özdemir ayrılık iddiaları için ne dedi?

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Demet Özdemir ayrılık iddiaları için ne dedi?

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç geçtiğimiz yaz görkemli bir törenle dünyevine girmişti. İkiliden hayranlarını üzecek bir haber geldi. Peki, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Demet Özdemir ayrılık iddiaları için ne dedi?

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 14:19
Takip Et

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Demet Özdemir ayrılık iddiaları için ne dedi?

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Demet Özdemir ayrılık iddiaları için ne dedi?
+
Aa
-

Editör: Enise Altınok AVŞAR

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç daha evliliklerinde bir yılı doldurmadan ayrılık iddiaları gündeme gelmişti. Evliliklerine ikinci bir şans veren çiftten hayranlarını üzecek bir haber geldi. Peki, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Demet Özdemir ayrılık iddiaları için ne dedi?

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç geçtiğimiz yaz görkemli bir törenle evlendi. Evliliklerinde bir yılını doldurmayan çiftin daha önce kavga ettiği ama evliliklerine ikinci şans verdikleri iddia edilmişti. Bir süredir beraber görüntülenmeyen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti ayrılık iddialarını da beraberinde getirdi.

DEMET ÖZDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ BOŞANIYOR MU?

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Sevilen çift sosyal medya hesaplarından yayınladıkları açıklamayla bir süredir ortalıkta dolaşan ayrılık iddialarını da doğrulamış oldu.

Demet Özdemir’in Oğuz Koç ile beraber yaşadığı evinden ayrılarak Adım Farah dizi setine yakın bir yerden ev tuttuğu söyleniyor.

Oğuzhan Koç’un Disney Plus platformunda yayınlanması beklenen ‘Özür Dilerim’ filminin ardından boşanma dilekçelerinin verileceği iddia edildi.

Demet Özdemir evliliklerinin bittiğini sosyal medya hesabı üzerinden yayınladıkları şu açıklamayla duyurdu:

"Evliliğimizi bir süredir yürütemeyip boşanma kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor, onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz.''

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
1
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
2
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
3
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
4
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
5
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
6
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
﻿Ünlü oyuncu İsrail ajanı çıktı
7
﻿Ünlü oyuncu İsrail ajanı çıktı
﻿Ünlü oyuncu İsrail ajanı çıktı
﻿İsrail Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişini kısıtladı
﻿İsrail Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişini kısıtladı
﻿İsrail Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişini kısıtladı
﻿ Kadın çoraplı soyguncu serbest kaldı 
﻿ Kadın çoraplı soyguncu serbest kaldı 
﻿ Kadın çoraplı soyguncu serbest kaldı 
﻿Rusya'ya büyük ceza geldi. Kararı Lahey çıktı
﻿Rusya'ya büyük ceza geldi. Kararı Lahey çıktı
﻿Rusya'ya büyük ceza geldi. Kararı Lahey çıktı
﻿Kilogramı 30 lira: Memurlar gelin ve damada soğan taktı 
﻿Kilogramı 30 lira: Memurlar gelin ve damada soğan taktı 
﻿Kilogramı 30 lira: Memurlar gelin ve damada soğan taktı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.