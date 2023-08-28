Demet Özdemir'in sokak şıklığının bedeli dudak uçuklattı

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve başarılı oyunculuk performansıyla gündemden düşmeyen Demet Özdemir geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Ünlü oyuncunun rahat sokak stili çok beğenildi. Özdemir'in çantası ve ayakkabısının fiyatı ağızları açık bıraktı.

Demet Özdemir'in sokak şıklığının bedeli dudak uçuklattı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022 tarihinde dünyaevine girmiş, evliliklerinin sekizinci ayında ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını duyurmuşlardı.

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Çok kısa bir süre evli kalan Demet Özdemir, boşanmanın ardından Yunan DJ Sergio ile yeni bir aşka yelken açtı. Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu şimdilerde Engin Akyürek ile başrolünü paylaştığı Adım Farah dizisinin ikinci sezonuyla yeniden izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülenen güzel oyuncunun spor şıklığı dikkat çekti. Siyah bir eşofman ve siyah bir crop giyen Demet Özdemir'in çantası ve ayakkabılarının fiyatı ortaya çıktı.

GazeteMagazin'in haberine Özdemir, spor ayakkabıları için 20 bin TL, çantası içinse 70 bin TL ödemiş. Güzel oyuncunun sokak stili takipçilerinden tam not aldı.

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