Demet Özdemir’e İtalya’dan büyük ödül

Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 21’incisi düzenlenen Kineo Ödül Töreni’nde Demet Özdemir “Uluslararası En İyi Oyuncu” ödülüne layık görüldü.

Demet Özdemir’e İtalya’dan büyük ödül

İtalyan Kültür Bakanlığı ve İtalyan Film Eleştirmenleri Birliği tarafından 2002 yılında kurulmuş ve Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen Kineo Ödül Töreni’nde Demet Özdemir Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almak üzere davet edildi.

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İzleyiciler ve jüri tarafından belirlenen tek ödül olma özelliği taşıyan Kineo Ödül Töreni’nde geçtiğimiz iki yıl; Oliver Stone, Mads Mikkelsen, Siena Miller ve Olga Kurylenko gibi isimler ödüllendirildi. Bu yıl 2 Eylül’de düzenlenecek törende Demet Özdemir’in yanı sıra Julian Schnabel, Laura Morante gibi isimler de ödüllendirilecek.

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