Demet Özdemir DJ Sergio ile aşk iddialarına son noktayı koydu

Demet Özdemir, geçtiğimiz akşam Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşen bir etkinliğe katıldı. Şarkıcı Oğuzhan Koç'la evliliği kısa süren güzel oyuncu, DJ Sergio ile aşk yaşadığı iddialarına açıklık getirirken, "Aşka küstünüz mü?" sorusunu da cevapladı.

Demet Özdemir DJ Sergio ile aşk iddialarına son noktayı koydu

Adım Farah dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, dizisinin yeni sezonu için hazırlıklara başladı. Sete çıkmasına az bir zaman kala tatillerine artık veda eden ünlü oyuncu, magazin muhabirleri ile ayaküstü bir sohbet etti. Tüm yazı geçirdiğini söyleyebileceğimiz Yunanistan'da yeni bir aşka iddia açtığı iddiaları hakkında ilk kez net bir yanıt verdi.

s-59015c34b815141b06cc9ff514dd9556ce7c1fdd.webp

Yunanistan'dan ev aldıktan sonra ülkeyi terk edeceğine yönelik haberler çıkan Demet Özdemir'e, "Yunanistan'dan ev almanız 'ülkeye artık eskisi gibi gelmeyecek' şeklinde yorumlandı. Düşünceleriniz neler?" diye soruldu.

s-1e6cd171bf42a79d9218f19a68a39cf346b492c4.webp

Oyuncu bunun bir şakadan ibaret olduğunu ve gerçeklik payı olmadığını gülerek anlattı.

'Türkiye'yi terk etme gibi bir düşüncem yok. Öyle bir şey olur mu hiç! Ülkemi çok seviyorum. Bütün sosyal çevrem, arkadaşlarım, işim gücüm burada. O bir şakaydı. Bütün hayranlarım 'Artık Türkiye'ye dönmeyecek' şeklinde yorumlar yapınca ben de bir şaka yapmak istedim. Yazılı bir şaka olduğu için çok anlaşılmadı galiba.'

s-5795ac86d8ee36033c23ac36661ca4dcde28e2bd.webp

AŞK' İDDİALARINA SON NOKTA

Demet Özdemir, DJ Sergio ile aşk yaşadığı yönündeki dedikodulara ise "Çok arkadaş edindim orada, hayatımda kimse yok" diyerek son noktayı koydu.

s-820cbab41904afbe8a8af2df469faa1a2b2d94aa.webp

"AŞKA KÜSMEDİM"

Ağustos 2022'de dünyaevine girdiği Oğuzhan Koç'tan sekiz ay sonra boşanan Demet Özdemir, "Aşka küstünüz mü?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

Hiç küsmedim, kapısı kapatılacak ya da aranılacak bir şey değil bu. Demet Özdemir'in kalbini çalmak zamana ve mekana göre değişebilir. Beni aşk konusunda ne etkiler gerçekten ben de bilmiyorum.

İlgili Haberler
Demet Özdemir’in filtresiz hali ‘yok artık’ dedirtti. Venedik pozlarıyla olay olmuştu
Demet Özdemir'in festival eteğinin fiyatı ortaya çıktı. Duyanların dudakları uçukladı
Demet Özdemir arkadaşının düğününde göbek attı
Demet Özdemir’e İtalya’dan büyük ödül
Demet Özdemir'in sokak şıklığının bedeli dudak uçuklattı
Demet Özdemir ailesi için Bodrum'a geldi
Demet Özdemir gazetecilerin o sorusunu duyunca röportajı yarıda kesti
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Son Haberler
Fas'taki deprem için 40 kişilik UMKE ve UMKE ATAK personeli hazır bekletiliyor Güncel
Fas'taki deprem için 40 kişilik UMKE ve UMKE ATAK personeli hazır bekletiliyor
Tokat'ta orman yangını Güncel
Tokat'ta orman yangını
Mansur Yavaş’tan adaylık açıklaması: Büyük bir oy farkı ile seçilebileceğimize inanıyoruz Güncel
Mansur Yavaş’tan adaylık açıklaması: Büyük bir oy farkı ile seçilebileceğimize inanıyoruz
Beşiktaş Karagümrük karşısında zorlanmadı Spor
Beşiktaş Karagümrük karşısında zorlanmadı
Ülkenin batısı sıcaklardan kavrulurken o illere yılın ilk karı düştü Güncel
Ülkenin batısı sıcaklardan kavrulurken o illere yılın ilk karı düştü
Erdoğan: Lüks, şatafat ve israf alıp başını gitmişse burada çok ciddi bir sorun var demektir Siyaset
Erdoğan: Lüks, şatafat ve israf alıp başını gitmişse burada çok ciddi bir sorun var demektir