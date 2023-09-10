Demet Özdemir DJ Sergio ile aşk iddialarına son noktayı koydu

Adım Farah dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, dizisinin yeni sezonu için hazırlıklara başladı. Sete çıkmasına az bir zaman kala tatillerine artık veda eden ünlü oyuncu, magazin muhabirleri ile ayaküstü bir sohbet etti. Tüm yazı geçirdiğini söyleyebileceğimiz Yunanistan'da yeni bir aşka iddia açtığı iddiaları hakkında ilk kez net bir yanıt verdi.

Yunanistan'dan ev aldıktan sonra ülkeyi terk edeceğine yönelik haberler çıkan Demet Özdemir'e, "Yunanistan'dan ev almanız 'ülkeye artık eskisi gibi gelmeyecek' şeklinde yorumlandı. Düşünceleriniz neler?" diye soruldu.

Oyuncu bunun bir şakadan ibaret olduğunu ve gerçeklik payı olmadığını gülerek anlattı.

'Türkiye'yi terk etme gibi bir düşüncem yok. Öyle bir şey olur mu hiç! Ülkemi çok seviyorum. Bütün sosyal çevrem, arkadaşlarım, işim gücüm burada. O bir şakaydı. Bütün hayranlarım 'Artık Türkiye'ye dönmeyecek' şeklinde yorumlar yapınca ben de bir şaka yapmak istedim. Yazılı bir şaka olduğu için çok anlaşılmadı galiba.'

AŞK' İDDİALARINA SON NOKTA

Demet Özdemir, DJ Sergio ile aşk yaşadığı yönündeki dedikodulara ise "Çok arkadaş edindim orada, hayatımda kimse yok" diyerek son noktayı koydu.

"AŞKA KÜSMEDİM"

Ağustos 2022'de dünyaevine girdiği Oğuzhan Koç'tan sekiz ay sonra boşanan Demet Özdemir, "Aşka küstünüz mü?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

Hiç küsmedim, kapısı kapatılacak ya da aranılacak bir şey değil bu. Demet Özdemir'in kalbini çalmak zamana ve mekana göre değişebilir. Beni aşk konusunda ne etkiler gerçekten ben de bilmiyorum.