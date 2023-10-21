Demet Özdemir'in yaz aşkı çabuk bitti. Aşk Komşu’da kaldı

Demet Özdemir yaz aylarında aşk yaşadığı Yunan Dj Sergio ile yollarını ayırdı. Ünlü oyuncu tartışma yaşadığı sevgilisini Instagram hesabından da takipten çıkardı.

Demet Özdemir'in yaz aşkı çabuk bitti. Aşk Komşu’da kaldı

Oğuzhan Koç'tan boşandıktan sonra sık sık Yunanistan'a giden Demet Özdemir, Yunan Dj Sergio ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Yunanistan'da ev aldığı için bir ayağı hep orada olan güzel ismin aşkının kısa sürdüğü ortaya çıktı.

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TAKİPTEN ÇIKTI

Atina'daki evin devam eden tadilatı için önceki gün yine Yunanistan'ın yolunu tutan Özdemir'den beklenmedik bir hamle geldi.

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İddiaya göre; Segio ile orada tekrar görüşen Özdemir, tartışma yaşadığı Dj ile ipleri tamamen kopardı.

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Hatta güzel oyuncu, Instagram hesabından da Sergio'yu takipten çıkararak bu iddiaları doğrulamış oldu.

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