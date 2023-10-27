Demet Özdemir Budapeşte'den paylaştı. Tatile doymadı

Adım Farah dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, Budapeşte tatilinden karelerini peş peşe paylaştı. Ünlü oyuncunun gönderisine beğeni ve yorum yağdı.

Demet Özdemir Budapeşte'den paylaştı. Tatile doymadı

Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliğini geçtiğimiz mayıs ayında sonlanlandıran oyuncu Demet Özdemir hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü isim, yine tatile çıktı.

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Şimdilerde Engin Akyürek ile başrolünü paylaştığı Adım Farah dizisinde tol alan ünlü isim, bu defa Budapeşte pozlarıyla adından söz ettirdi.

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Çıktığı Budapeşte tatilinden karelerini 'Merhaba!' notu ile paylaşan Özdemir'in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.


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