Demet Özdemir Atina'dan paylaştı. Yunanistan'dan 1 milyon euro’ya ev almıştı

Yunanistan'dan 1 milyon euro'ya ev alan Adım Farah dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir Atina'da verdiği pozlarla beğeni topladı.

Demet Özdemir Atina'dan paylaştı. Yunanistan'dan 1 milyon euro’ya ev almıştı

Oğuzhan Koç ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Demet Özdemir oyunculuğu ve güzelliğiyle sık sık gündeme geliyor. Özel hayatı da merak konusu olan Özdemir paylaştığı son pozlarıyla adeta büyüledi.

640xauto-002.jpg

Eşinden ayrılır ayrılmaz soluğu Yunanistan'da alan Özdemir'in oradan ev aldığı haberi çok konuşulmuştu.

640xauto-2-001.jpg

Evin dekorasyonuyla ilgilenen Demet Özdemir, "Evi aldım ama evin işi daha bitmedi, onun için oraya gidip geliyorum" demişti.

640xauto-1-001.jpg

Özdemir son paylaştığı pozlarına "Bir çiçek günü değiştirir" notunu düştü.

Ünlü ismin paylaşımına takipçileri "Atina çok şanslı olduğunun farkında mı?", "Demet denilince akla çiçek gelir zaten", "Sensin çiçek" yorumlarında bulundu.

İlgili Haberler
Demet Özdemir dizi setinden peş peşe paylaştı. 'Adım Farah' notunu düştü
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barışıyor mu? Şok iddia
Demet Özdemir DJ Sergio ile aşk iddialarına son noktayı koydu
Demet Özdemir’in filtresiz hali ‘yok artık’ dedirtti. Venedik pozlarıyla olay olmuştu
Öne Çıkanlar
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Son Haberler
Beşiktaş'a Mert Günok müjdesi Spor
Beşiktaş'a Mert Günok müjdesi
İsrail askerinden TRT yayınına müdahale Dünya
İsrail askerinden TRT yayınına müdahale
Ağzının tadını bilmek deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ağzının tadını bilmek deyiminin anlamı nedir?
Fransa İçişleri Bakanı Karim Benzema'ya terörist dedi. Senatör vatandaşlıktan atılmasını istedi Spor
Fransa İçişleri Bakanı Karim Benzema'ya terörist dedi. Senatör vatandaşlıktan atılmasını istedi
Filistin'de hayatını kaybedenler için ülke genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı Gündem
Filistin'de hayatını kaybedenler için ülke genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı
Kanalizasyon tünellerinde fare gibi yaşıyorlar. Kendilerine has bir dili ve uyulması zorunlu 2 kuralı var Dünya
Kanalizasyon tünellerinde fare gibi yaşıyorlar. Kendilerine has bir dili ve uyulması zorunlu 2 kuralı var