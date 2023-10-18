Demet Özdemir Atina'dan paylaştı. Yunanistan'dan 1 milyon euro’ya ev almıştı

Oğuzhan Koç ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Demet Özdemir oyunculuğu ve güzelliğiyle sık sık gündeme geliyor. Özel hayatı da merak konusu olan Özdemir paylaştığı son pozlarıyla adeta büyüledi.

Eşinden ayrılır ayrılmaz soluğu Yunanistan'da alan Özdemir'in oradan ev aldığı haberi çok konuşulmuştu.

Evin dekorasyonuyla ilgilenen Demet Özdemir, "Evi aldım ama evin işi daha bitmedi, onun için oraya gidip geliyorum" demişti.

Özdemir son paylaştığı pozlarına "Bir çiçek günü değiştirir" notunu düştü.

Ünlü ismin paylaşımına takipçileri "Atina çok şanslı olduğunun farkında mı?", "Demet denilince akla çiçek gelir zaten", "Sensin çiçek" yorumlarında bulundu.

