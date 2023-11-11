Demet Özdemir Haluk Bilginer'i bakın kimden kıskandı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, önceki akşam gerçekleşen 'Şahsiyet' dizisinin galasında muhabirlerin sorularını yanıtladı. Özdemir yaptığı itirafla dikkat çekti.

Damla Baylan
Demet Özdemir Haluk Bilginer'i bakın kimden kıskandı

'Adım Farah' dizisinde rol alan Demet Özdemir, önceki akşam Haluk Bilginer'in 'Şahsiyet' dizisinin ikinci sezon lansmanına katıldı.

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Hayalinin Haluk Bilginer'le oynamak olduğunu söyleyen Demet Özdemir, usta oyuncunun 'Maria' filmindeki rol arkadaşı Angelina Jolie'yi kıskandığını da sözlerine ekledi.

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"HAYATIMDA KİMSE YOK"

"Angelina Jolie bu hayalinize kavuştu" sözlerine karşılık Demet Özdemir, "Angelina seni kıskanıyorum ama bana daha yakın. Birazdan Şahsiyet'i izleyeceğiz. İkna ederim diye düşünüyorum" deyip güldü.

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Yunan DJ Sergio'yla yazın başlayan ilişkisini sonlandırdığı iddia edilen oyuncu, "Hayatımda kimse yok. Çok yoğun bir tempodayım. Olursa paylaşırım sizinle, o kişi de zaten benim arkadaşım" dedi.

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